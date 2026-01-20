नोएडा के सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में पुलिस ने एक रियल एस्टेट डेवलपर को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. निर्माण स्थल पर पानी से भरे गड्ढे में कार डूबने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई थी. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ग्रेटर नोएडा) हेमंत उपाध्याय ने बताया 'इस मामले में आरोपी एमजेड विजटाउन प्लानर्स के एक अधिकारी अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है.' वहीं एसआईटी ने भी मौके का मुआयाना किया है.

इस बीच पीड़ित के पिता राजकुमार मेहता ने कहा कि सरकार के द्वारा जो त्वरित करवाई हुई जी SIT का गठन हुआ है ,तसल्ली हुई है. मेरे बेटे के मृत आत्मा को न्याय मिला. मीडिया के भी हम आभारी हैं. उन्होंने सही मुद्दा और सही प्लेटफॉर्म पर उठाया. सभी के संज्ञान में आया.आगे ऐसा कुछ नहीं हो इसके उपाय किये जा रहे हैं.

मेहता ने कहा कि जिस गड्ढे में पानी जमा है, उसका भी प्रशासन उपाय करेगा. अस्थाई समाधान निकालेगा. जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ कड़ी कारवाई जाए. उन्होंने कहा कि एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो जाए तो बेहतर होगा. तसल्ली हो जायगी. सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं. हमे सही सहयोग मिलेगा.

युवराज मेहता का पूरा मामला क्या है?

सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता (27) की शनिवार रात उस समय मौत हो गई जब घने कोहरे में उनकी कार फिसलकर एक नाले के पास निर्माणाधीन वाणिज्यिक परिसर के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गई.

पुलिस ने पीड़ित के पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर दो रियल एस्टेट डेवलपर्स एमजेड विजटाउन प्लानर्स और लोटस ग्रीन्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और जवाबदेही की मांग की. विजटाउन प्लानर्स के अधिकारी कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मंगलवार दोपहर तक पुलिस की ओर से दूसरी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.