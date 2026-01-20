हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब

क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब

आर्मी और पुलिस दोनों का काम रक्षा करना होता है. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनके फुल फॉर्म होते हैं. आइए जानें कि क्या वाकई में ऐसा है और अगर हां तो इनके फुल फॉर्म आखिर हैं क्या.

By : निधि पाल  | Updated at : 20 Jan 2026 06:32 PM (IST)
आर्मी और पुलिस दोनों का काम रक्षा करना होता है. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनके फुल फॉर्म होते हैं. आइए जानें कि क्या वाकई में ऐसा है और अगर हां तो इनके फुल फॉर्म आखिर हैं क्या.

अक्सर आपने सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप फॉरवर्ड या सामान्य बातचीत में सुना होगा कि पुलिस का फुल फॉर्म होता है और ठीक वैसे ही आर्मी का भी कोई पूरा नाम बताया जाता है. कई बार लोग पूरे भरोसे से कहते हैं कि ARMY का मतलब Alert, Regular, Mobility, Young होता है. लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ सुनाई-सुनाई बात? क्या भारतीय सेना का भी कोई आधिकारिक फुल फॉर्म है, या फिर यह सिर्फ एक व्याख्या है? आइए, इस रिपोर्ट में समझते हैं.

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ARMY कोई शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त शब्द नहीं है. यह अंग्रेजी भाषा का एक स्वतंत्र शब्द है, जिसका सीधा अर्थ होता है ‘सेना’. यानी ARMY के अक्षरों से बना कोई आधिकारिक फुल फॉर्म सरकार या सेना द्वारा तय नहीं किया गया है.
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ARMY कोई शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त शब्द नहीं है. यह अंग्रेजी भाषा का एक स्वतंत्र शब्द है, जिसका सीधा अर्थ होता है ‘सेना’. यानी ARMY के अक्षरों से बना कोई आधिकारिक फुल फॉर्म सरकार या सेना द्वारा तय नहीं किया गया है.
जो फुल फॉर्म अक्सर बताया जाता है, वह है- Alert, Regular, Mobility, Young. वह असल में एक प्रेरणात्मक व्याख्या है, न कि आधिकारिक नाम है.
जो फुल फॉर्म अक्सर बताया जाता है, वह है- Alert, Regular, Mobility, Young. वह असल में एक प्रेरणात्मक व्याख्या है, न कि आधिकारिक नाम है.
Published at : 20 Jan 2026 06:31 PM (IST)
Indian Defence Forces Army Full Form Police Full Form

