क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ARMY कोई शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त शब्द नहीं है. यह अंग्रेजी भाषा का एक स्वतंत्र शब्द है, जिसका सीधा अर्थ होता है ‘सेना’. यानी ARMY के अक्षरों से बना कोई आधिकारिक फुल फॉर्म सरकार या सेना द्वारा तय नहीं किया गया है.