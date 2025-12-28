बालों को झड़ने से है रोकना तो प्लेट से करें शुरुआत, रोज ये 5 फूड्स खाने से बाल होंगे मजबूत

अंडे बालों के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. इनमें प्रोटीन, बायोटीन और जरूरी विटामिन पाए जाते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं. अंडे बालों की डैमेज्ड स्ट्रैंड्स को रिपेयर करने में मदद करते हैं और बालों में नमी बनाए रखते हैं. इसमें मौजूद प्रोटीन बालों की संरचना को मजबूत करता है, जिससे बाल कम टूटते हैं और ज्यादा घने नजर आते हैं. वही बायोटीन हेयर फॉलिकल्स को पोषण देता है, जिससे बाल मुलायम और मजबूत बनते हैं.