बालों को झड़ने से है रोकना तो प्लेट से करें शुरुआत, रोज ये 5 फूड्स खाने से बाल होंगे मजबूत
अंडे बालों के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. इनमें प्रोटीन और जरूरी विटामिन पाए जाते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं. अंडे बालों की डैमेज्ड स्ट्रैंड्स को रिपेयर करने में मदद करते हैं.
महंगे हेयर प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट के बावजूद अगर बाल लगातार झड़ रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी डाइट हो सकती है. मजबूत और हेल्दी बालों का सीधा कनेक्शन उन खाने से हैं जो आप रोजाना अपनी प्लेट में लेते हैं. पोषक तत्वों से भरपूर आहार न सिर्फ हेयर फॉल को कंट्रोल करता है. बल्कि नए बालों की ग्रोथ में भी मदद करता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है. अगर आप लंबे समय तक घने और मजबूत बाल चाहते हैं, तो अपनी डाइट में कुछ जरूरी फूड्स को शामिल करना बहुत जरूरी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे पांच रोजाना खाने वाले फूड्स के बारे में बताते हैं, जो बालों को झड़ने से बचाने में मदद करते हैं.
Published at : 28 Dec 2025 07:01 AM (IST)
