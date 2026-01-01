हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीबालों का झड़ना सिर्फ जेनेटिक नहीं, इन 5 विटामिन की कमी भी बिगाड़ सकती है हेयर ग्रोथ

बालों का झड़ना सिर्फ जेनेटिक नहीं, इन 5 विटामिन की कमी भी बिगाड़ सकती है हेयर ग्रोथ

By : कविता गाडरी  | Updated at : 01 Jan 2026 08:20 AM (IST)
अक्सर बालों के झड़ने या कमजोर हेयर ग्रोथ के पीछे लोग सिर्फ जेनेटिक्स को जिम्मेदार मानते हैं. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. कई बार हमारी रोजमर्रा की डाइट और शरीर में जरूरी विटामिन की कमी भी बालों की सेहत को प्रभावित करती है. कुछ खास विटामिन ऐसे हैं, जिनकी कमी होने पर बालों का बढ़ना धीमा हो सकता है या झड़ने की समस्या बढ़ सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे पांच जरूरी विटामिन के बारे में बताएंगे जिनकी कमी हेयर ग्रोथ पर असर डाल सकती है.

स्टडी के अनुसार स्किन और बालों की सेहत बनाए रखने के लिए विटामिन ए का संतुलित मात्रा में सेवन जरूरी है. हालांकि इसकी बहुत ज्यादा या बहुत कम मात्रा दोनों ही बालों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. विटामिन ए आमतौर पर शकरकंद, गाजर, कद्दू, पालक, पपीता, ब्रोकली, अंडे की जर्दी और फैटी फिश में पाया जाता है. ऐसे में विटामिन ए की कमी होने पर आप यह सभी फूड खा सकते हैं.
एनआईएच के अनुसार हेल्दी लोगों में बायोटीन की कमी कम देखने को मिलती है. लेकिन गंभीर कमी होने पर बाल पतले हो सकते हैं. विटामिन बी7 हेयर फॉलिकल्स के सही काम करने में मदद करता है. विटामिन बी7 बायोटिन अंडे की जर्दी, दूध, नट्स, बीज, दालें, ओट्स, केला, पालक, मशरूम और एवाकाडो में पाया जाता है.
Published at : 01 Jan 2026 08:20 AM (IST)
Hair Fall Causes Vitamin Deficiency Hair Loss Hair Growth Vitamins

