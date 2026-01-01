बालों का झड़ना सिर्फ जेनेटिक नहीं, इन 5 विटामिन की कमी भी बिगाड़ सकती है हेयर ग्रोथ

स्टडी के अनुसार स्किन और बालों की सेहत बनाए रखने के लिए विटामिन ए का संतुलित मात्रा में सेवन जरूरी है. हालांकि इसकी बहुत ज्यादा या बहुत कम मात्रा दोनों ही बालों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. विटामिन ए आमतौर पर शकरकंद, गाजर, कद्दू, पालक, पपीता, ब्रोकली, अंडे की जर्दी और फैटी फिश में पाया जाता है. ऐसे में विटामिन ए की कमी होने पर आप यह सभी फूड खा सकते हैं.