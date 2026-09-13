5 महीने में बदल जाएगी लाइफ, रोज करें ये 10 आसान काम

फिट रहने के लिए हर दिन कुछ समय पैदल चलने की आदत बनाएं. आप अपनी सुविधा के हिसाब से तेज चाल में वॉक कर सकते हैं. रोज की नियमित शारीरिक गतिविधि दिल और दिमाग की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है और शरीर को एक्टिव रखने में मदद करती है.