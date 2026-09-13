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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइल5 महीने में बदल जाएगी लाइफ, रोज करें ये 10 आसान काम

5 महीने में बदल जाएगी लाइफ, रोज करें ये 10 आसान काम

अच्छी सेहत के लिए हमेशा मुश्किल रूटीन की जरूरत नहीं होती. रोजाना की कुछ आसान आदतों को अपनाकर अगले 5 महीनों में शरीर और दिमाग में बेहतर बदलाव ला सकते हैं.

Written By : सोनम  | Updated at : 13 Sep 2026 09:03 AM (IST)
अच्छी सेहत के लिए हमेशा मुश्किल रूटीन की जरूरत नहीं होती. रोजाना की कुछ आसान आदतों को अपनाकर अगले 5 महीनों में शरीर और दिमाग में बेहतर बदलाव ला सकते हैं.

हम अपनी जिंदगी बदलाव लाने के लिए किसी खास दिन का इंतजार करते हैं. सोचते हैं कि जल्दी उठेंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे और तनाव कम करेंगे. लेकिन असली बदलाव हमेशा बड़े और मुश्किल कामों से नहीं आता. अगले कुछ महीनों को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो शरीर के साथ-साथ दिमाग और रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में भी अच्छा बदलाव लाया जा सकता है. इसके लिए आपको घंटों जिम में बिताने या बहुत सख्त रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं ऐसी 10 आसान आदतों के बारे में, जिन्हें अपनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है.

1/10
सुबह उठने का समय रोज लगभग एक जैसा रखने की कोशिश करें. छुट्टी वाले दिन भी बहुत ज्यादा देर तक न सोएं इससे शरीर की रोज की दिनचर्या बेहतर तरीके से सेट हो सकती है और पूरे दिन की एनर्जी और फोकस पर भी अच्छा असर पड़ सकता है.
सुबह उठने का समय रोज लगभग एक जैसा रखने की कोशिश करें. छुट्टी वाले दिन भी बहुत ज्यादा देर तक न सोएं इससे शरीर की रोज की दिनचर्या बेहतर तरीके से सेट हो सकती है और पूरे दिन की एनर्जी और फोकस पर भी अच्छा असर पड़ सकता है.
2/10
सुबह उठने के बाद कुछ समय बाहर रोशनी में बिताना एक आसान आदत है. आप इस दौरान थोड़ी देर टहल सकते हैं या बस बाहर बैठ सकते हैं. सुबह की रोशनी शरीर की नींद-जागने वाली घड़ी को नियमित रखने में मदद कर सकती है.
सुबह उठने के बाद कुछ समय बाहर रोशनी में बिताना एक आसान आदत है. आप इस दौरान थोड़ी देर टहल सकते हैं या बस बाहर बैठ सकते हैं. सुबह की रोशनी शरीर की नींद-जागने वाली घड़ी को नियमित रखने में मदद कर सकती है.
3/10
सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही काफी नहीं है, रात में समय पर सोना भी जरूरी है. कोशिश करें कि रोज लगभग एक ही समय पर सोएं. सोने से पहले फोन और दूसरी स्क्रीन से दूरी बनाना भी नींद की क्वालिटी बेहतर करने में मदद कर सकता है.
सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही काफी नहीं है, रात में समय पर सोना भी जरूरी है. कोशिश करें कि रोज लगभग एक ही समय पर सोएं. सोने से पहले फोन और दूसरी स्क्रीन से दूरी बनाना भी नींद की क्वालिटी बेहतर करने में मदद कर सकता है.
4/10
सुबह का नाश्ता ऐसा रखें जिसमें प्रोटीन और दूसरे जरूरी पोषक तत्व मिल सकें. दाल, दही, अंडे या अपनी पसंद के दूसरे पौष्टिक विकल्प लिए जा सकते हैं. सुबह का संतुलित खाना लंबे समय तक पेट भरा रखने और दिनभर बेहतर खाने की आदत बनाने में मदद कर सकता है.
सुबह का नाश्ता ऐसा रखें जिसमें प्रोटीन और दूसरे जरूरी पोषक तत्व मिल सकें. दाल, दही, अंडे या अपनी पसंद के दूसरे पौष्टिक विकल्प लिए जा सकते हैं. सुबह का संतुलित खाना लंबे समय तक पेट भरा रखने और दिनभर बेहतर खाने की आदत बनाने में मदद कर सकता है.
5/10
सुबह उठते ही सीधे चाय या कॉफी लेने के बजाय पहले एक गिलास पानी पीने की आदत डाल सकते हैं. रातभर सोने के बाद शरीर को पानी की जरूरत होती है. दिन की शुरुआत पानी से करने से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है.
सुबह उठते ही सीधे चाय या कॉफी लेने के बजाय पहले एक गिलास पानी पीने की आदत डाल सकते हैं. रातभर सोने के बाद शरीर को पानी की जरूरत होती है. दिन की शुरुआत पानी से करने से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है.
6/10
फिट रहने के लिए हर दिन कुछ समय पैदल चलने की आदत बनाएं. आप अपनी सुविधा के हिसाब से तेज चाल में वॉक कर सकते हैं. रोज की नियमित शारीरिक गतिविधि दिल और दिमाग की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है और शरीर को एक्टिव रखने में मदद करती है.
फिट रहने के लिए हर दिन कुछ समय पैदल चलने की आदत बनाएं. आप अपनी सुविधा के हिसाब से तेज चाल में वॉक कर सकते हैं. रोज की नियमित शारीरिक गतिविधि दिल और दिमाग की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है और शरीर को एक्टिव रखने में मदद करती है.
7/10
खाना खाने के तुरंत बाद लंबे समय तक बैठे रहने के बजाय करीब 10 मिनट धीरे-धीरे चलने की आदत डालें. यह छोटी सी एक्टिविटी खाने के बाद ब्लड शुगर को मैनेज करने और पाचन में मदद कर सकती है.
खाना खाने के तुरंत बाद लंबे समय तक बैठे रहने के बजाय करीब 10 मिनट धीरे-धीरे चलने की आदत डालें. यह छोटी सी एक्टिविटी खाने के बाद ब्लड शुगर को मैनेज करने और पाचन में मदद कर सकती है.
8/10
अगर आपका ज्यादातर समय पढ़ाई या डेस्क पर काम करते हुए गुजरता है तो बीच-बीच में उठकर थोड़ा चलें. फोन पर बात करते समय खड़े रहना या कुछ मिनट टहलना भी एक आसान तरीका हो सकता है. इससे लंबे समय तक बैठे रहने का समय कम किया जा सकता है.
अगर आपका ज्यादातर समय पढ़ाई या डेस्क पर काम करते हुए गुजरता है तो बीच-बीच में उठकर थोड़ा चलें. फोन पर बात करते समय खड़े रहना या कुछ मिनट टहलना भी एक आसान तरीका हो सकता है. इससे लंबे समय तक बैठे रहने का समय कम किया जा सकता है.
9/10
फिटनेस रूटीन में हफ्ते में दो दिन हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल की जा सकती है. इसके लिए बॉडीवेट स्क्वैट्स, रेजिस्टेंस बैंड या हल्के डंबल जैसे विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं. शुरुआत अपनी क्षमता के हिसाब से करें और जरूरत हो तो किसी ट्रेनर की सलाह लें.
फिटनेस रूटीन में हफ्ते में दो दिन हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल की जा सकती है. इसके लिए बॉडीवेट स्क्वैट्स, रेजिस्टेंस बैंड या हल्के डंबल जैसे विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं. शुरुआत अपनी क्षमता के हिसाब से करें और जरूरत हो तो किसी ट्रेनर की सलाह लें.
10/10
शरीर के साथ दिमाग को आराम देना भी जरूरी है. रात में 5 मिनट अपने दिन के बारे में लिखना या 10-15 मिनट शांत बैठकर ध्यान लगाना जैसी आदत अपनाई जा सकती है. छोटी-छोटी चीजों को लगातार करने से कुछ महीनों में आपकी दिनचर्या ज्यादा व्यवस्थित और संतुलित हो सकती है.
शरीर के साथ दिमाग को आराम देना भी जरूरी है. रात में 5 मिनट अपने दिन के बारे में लिखना या 10-15 मिनट शांत बैठकर ध्यान लगाना जैसी आदत अपनाई जा सकती है. छोटी-छोटी चीजों को लगातार करने से कुछ महीनों में आपकी दिनचर्या ज्यादा व्यवस्थित और संतुलित हो सकती है.
Published at : 13 Sep 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
Healthy Habits Lifesyle News

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