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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram Blue Tick: इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल

Instagram Blue Tick: इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल

कई लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक पाने के लिए हर बार पैसे खर्च करना होता है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. खास पहचान रखने वाले यूजर्स कुछ शर्तें पूरी करके मुफ्त ब्लू टिक पा सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 15 Nov 2026 02:13 PM (IST)
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आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह लोगों की पहचान और कमाई का भी बड़ा साधन बन चुका है. इंस्टाग्राम पर लाखों लोग अपने टैलेंट, बिजनेस और क्रिएटिविटी के दम पर अलग पहचान बना रहे हैं. ऐसे में प्रोफाइल पर दिखने वाला ब्लू टिक भी काफी अहम हो गया है. इसे देखकर यूजर्स को पता चलता है कि संबंधित अकाउंट की पहचान की पुष्टि की गई है.

कई लोग मानते हैं कि इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक पाने के लिए हर महीने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. इंस्टाग्राम पर एक ऐसा विकल्प भी मौजूद है, जिसके जरिए योग्य यूजर्स बिना किसी सब्सक्रिप्शन के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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ब्लू टिक पाने के दो तरीके होते हैं

दरअसल इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक पाने के दो तरीके हैं. पहला तरीका Meta Verified है, जिसके लिए यूजर्स को मासिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. वहीं दूसरा तरीका पारंपरिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया है. इसमें इंस्टाग्राम उन लोगों, ब्रांड और संस्थाओं के अकाउंट को ब्लू टिक देता है, जिनकी सार्वजनिक पहचान और लोकप्रियता को प्लेटफॉर्म के तय मानकों के आधार पर सही पाया जाता है. इसका मतलब है कि हर यूजर मुफ्त में ब्लू टिक नहीं ले सकता. इसके लिए अकाउंट को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं. खासतौर पर ऐसे लोग जो सार्वजनिक रूप से पहचाने जाते हैं, उनके पास मुफ्त वेरिफिकेशन पाने का मौका होता है.

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मुफ्त ब्लू टिक के लिए जरूरी शर्तें

इंस्टाग्राम किसी भी अकाउंट को वेरिफाई करने से पहले उसकी पहचान और रिलायबिलिटी की जांच करता है. इसके लिए मुख्य रूप से चार मानक देखे जाते हैं. अकाउंट किसी वास्तविक व्यक्ति, रजिस्टर्ड बिजनेस या संस्था का होना चाहिए. फर्जी नाम या नकली पहचान वाले अकाउंट को वेरिफिकेशन नहीं मिलता. संबंधित व्यक्ति या संस्था का अकाउंट उसकी वास्तविक और विशिष्ट पहचान को दर्शाना चाहिए. सामान्य तौर पर एक व्यक्ति या बिजनेस का एक ही अकाउंट वेरिफाई किया जाता है. अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो, बायो और जरूरी जानकारी होनी चाहिए. इसके अलावा अकाउंट पब्लिक होना चाहिए और उस पर नियमित गतिविधियां भी होनी चाहिए. अकाउंट किसी ऐसे व्यक्ति, ब्रांड या संस्था का होना चाहिए, जिसे लोग पहचानते हों और जिसके बारे में स्वतंत्र न्यूज वेबसाइट या मीडिया संस्थानों में खबरें पब्लिश हुई हों. केवल फॉलोअर्स की बड़ी संख्या होना पर्याप्त नहीं होता.

ऐसे करें मुफ्त ब्लू टिक के लिए आवेदन

अगर आपकी प्रोफाइल इन शर्तों को पूरा करती है तो आप इंस्टाग्राम पर वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ये स्टेप्स अपनाएं. सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करें. इसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाकर ऊपर दिए गए तीन लाइन वाले मेन्यू पर क्लिक करें. यहां Settings and activity में जाकर Account type and tools या उपलब्ध प्रोफेशनल सेटिंग्स देखें. इसके बाद Request verification का विकल्प चुनें. आवेदन फॉर्म में अपना पूरा नाम और जरूरी जानकारी भरें. पहचान साबित करने के लिए सरकारी पहचान पत्र अपलोड करें. अपनी सार्वजनिक पहचान के प्रमाण के तौर पर स्वतंत्र मीडिया कवरेज के लिंक भी उपलब्ध कराएं. सभी जानकारियां जांचने के बाद आवेदन सबमिट कर दें. इसके बाद इंस्टाग्राम आपकी जानकारी की समीक्षा करेगा. वेरिफिकेशन मिलने या आवेदन अस्वीकार होने की जानकारी प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाएगी. ध्यान रखें कि आवेदन करने भर से ब्लू टिक मिलने की गारंटी नहीं होती.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 15 Nov 2026 02:13 PM (IST)
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