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फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ऐसे करें डीप क्लीन, जान लीजिए तरीका
फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जमी गंदगी और बदबू को दूर करने के लिए डीप क्लीनिंग बेहद ज़रूरी है; सिरके और बेकिंग सोडा जैसी आसान घरेलू ट्रिक्स अपनाकर आप मशीन को हमेशा नया जैसा रख सकते हैं.
वॉशिंग मशीन रोजाना हमारे गंदे कपड़े साफ करती है, लेकिन लगातार इस्तेमाल से इसके ड्रम और अंदरूनी हिस्सों में गंदगी, डिटर्जेंट और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं. इस वजह से कपड़ों से बदबू आने लगती है और मशीन की परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है. इसलिए फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को महीने में कम से कम एक बार डीप क्लीन करना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं इसका सबसे आसान तरीका.
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Published at : 05 Oct 2026 06:52 AM (IST)
Tags :Washing Machine Cleaning
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