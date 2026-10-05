फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ऐसे करें डीप क्लीन, जान लीजिए तरीका

वॉश साइकिल पूरी होने के बाद मशीन के ढक्कन को तुरंत बंद न करें. मशीन के दरवाजे को कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए खुला छोड़ दें ताकि अंदर की नमी पूरी तरह सूख जाए और बदबू न बने. एक सूखे सूती कपड़े से ड्रम को अंदर से पोंछ लें. इस आसान तरीके को अपनाकर आपकी मशीन सालों-साल बिल्कुल नई जैसी काम करेगी.