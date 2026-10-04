सिर्फ धूप दिखाने से नहीं जाएगी तकिए की गंदगी, साफ करने के लिए करें ये काम

धुलाई के बाद तकिए को साफ पानी से कम से कम दो बार अच्छी तरह से खंगालना बेहद जरूरी है. तकिए का मटीरियल स्पंज की तरह होता है, जो साबुन को सोख लेता है. इसलिए यह सुनिश्चित करें कि निचोड़ते समय उसमें से पूरा साबुन बाहर निकल जाए, नहीं तो सूखने के बाद तकिए में कड़ापन आ सकता है.