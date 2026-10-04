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सिर्फ धूप दिखाने से नहीं जाएगी तकिए की गंदगी, साफ करने के लिए करें ये काम
सालों तक बिना धोए इस्तेमाल होने वाले तकिए बीमारियों का घर बन जाते हैं, सिर्फ धूप दिखाना काफी नहीं, पीले पड़ चुके गंदे तकियों को वाशिंग मशीन या हाथ से नए जैसा चमकाने का यह सीक्रेट तरीका आज ही जान लें.
अक्सर लोग तकिए के गंदे होने पर उसे केवल धूप में रख देते हैं, लेकिन इससे उसकी गहरी गंदगी, पसीने के दाग और बैक्टीरिया खत्म नहीं होते. अपनी सेहत और अच्छी नींद के लिए तकिए को गहराई से साफ करना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं तकिया चमकाने का सही तरीका.
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Published at : 04 Oct 2026 02:19 PM (IST)
Tags :Clean Pillows
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