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शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल

शरद कपूर ने हाल ही में इंडस्ट्री के अपने सीनियर कलाकारों से काम और मदद की गुहार लगाई थी. अब उनकी मदद के लिए सलमान खान और सोनू सूद आगे आए हैं. 

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 15 Nov 2026 12:59 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता शरद कपूर इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने इंडस्ट्री के अपने सीनियर कलाकारों से काम और मदद की गुहार लगाई थी. अब उनकी मदद के लिए सलमान खान और सोनू सूद आगे आए हैं. जहां सलमान ने शरद को सपोर्ट करने की बात कही है, वहीं सोनू सूद ने उनकी चोट का इलाज कराने के लिए डॉक्टरों की टीम भेजी है.

सलमान खान ने शरद कपूर का जाना हाल

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शरद कपूर ने हाल ही में एक वीडियो के जरिए सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार समेत बॉलीवुड के कई सितारों से मदद मांगी थी. उन्होंने बताया था कि उन्हें काम की जरूरत है और वो मोरल, मेंटल और इकोनॉमी रूप से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. अब सलमान खान ने शरद कपूर से संपर्क कर उनका हाल जाना है. साथ ही उन्होंने उन्हें सपोर्ट करने की बात भी कही है.

सोनू सूद ने इलाज के लिए भेजी डॉक्टरों की टीम

वहीं, सोनू सूद भी शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए हैं. उन्होंने शरद के पैर में लगी चोट का इलाज कराने के लिए डॉक्टरों की एक टीम भेजी है, ताकि उनकी चोट ठीक हो सके. सोनू सूद इससे पहले भी जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे हैं.

अब उन्होंने शरद कपूर की मदद कर एक बार फिर उनका साथ दिया है. बता दें कि हाल ही में बार्सिलोना में फुटबॉल खेलते समय उनके पैर में गंभीर चोट लग गई थी. इसी वजह से उन्हें कुछ समय आराम करने की सलाह दी गई है.

शरद कपूर ने लगाई थी मदद की गुहार

बता दें कि शरद कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपनी परेशानी बताई थी. उन्होंने कहा था कि वो लंबे समय से काम नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें आर्थिक, नैतिक और मानसिक मदद की जरूरत है. अभिनेता ने इंडस्ट्री के अपने सीनियर कलाकारों से उन्हें काम देने की अपील भी की थी.

उन्होंने कहा था, 'कृपया मेरी मदद करें. मुझे काम की जरूरत है. मैं अपने सभी सीनियर एक्टर्स और अपने सभी बॉस से अपील करता हूं कि प्लीज मेरी मदद कीजिए. मैं अपने सभी एक्टर्स का बहुत बड़ा फैन हूं और उन्हें हमेशा हीरो की नजर से देखता हूं.'

शरद कपूर कौन हैं?

शरद कपूर बॉलीवुड एक्टर हैं, जिन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया है. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान साल 2000 में आई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म 'जोश' से मिली थी. इस फिल्म में उन्होंने विलेन प्रकाश शर्मा का किरदार निभाया था. उनके इस रोल को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. 'जोश' में उनके अभिनय के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट विलेन कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला था.

शरद कपूर ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में फिल्म 'मेरा प्यारा भारत' से की थी. इसके बाद वो 'दस्तक', 'त्रिशक्ति', 'जोश', 'हाथियार', 'जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी', 'LOC: कारगिल', 'लक्ष्य' और 'जय हो' जैसी फिल्मों में नजर आए. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 15 Nov 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
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