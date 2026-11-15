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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWinter Diet: सर्दियां आते ही भूख ज्यादा क्यों लगती है, इसका शरीर पर क्या असर?

Winter Diet: सर्दियां आते ही भूख ज्यादा क्यों लगती है, इसका शरीर पर क्या असर?

क्या आपको भी ठंड शुरू होते ही बार-बार भूख लगती है और मीठा या गर्मागर्म खाना खाने का मन करता है? जानिए इसके पीछे शरीर में होने वाले कौन से बदलाव जिम्मेदार हैं.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 15 Nov 2026 03:58 PM (IST)
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सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कई लोगों को बार-बार भूख लगने लगती है. कभी कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो कभी गर्मागर्म पराठे, पकौड़े या दूसरी चीजें खाने की इच्छा होती है. कई बार खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही फिर से भूख महसूस होने लगती है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में भूख ज्यादा क्यों लगती है? इसके पीछे सिर्फ खाने का मन नहीं, बल्कि शरीर में होने वाले कुछ बदलाव भी जिम्मेदार होते हैं.

शरीर को गर्म रखने के लिए चाहिए ज्यादा एनर्जी

सर्दियों में बाहर का तापमान कम हो जाता है. ऐसे में शरीर को अपना तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इस काम में शरीर की एनर्जी खर्च होती है. जब शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत महसूस होती है तो भूख भी बढ़ती है. इसके अलावा खाना पचाने के दौरान भी शरीर में गर्मी बनती है. यही वजह है कि ठंड के मौसम में कुछ लोगों को बार-बार खाने का मन करता है. हर व्यक्ति के शरीर पर ठंड का असर एक जैसा नहीं होता. 

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धूप कम मिलने से बदलता है खाने का मन

सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और धूप भी कम मिलती है. इसका असर हमारे मूड पर पड़ता है. शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है, जो मूड को अच्छा रखने में मदद करता है. धूप कम मिलने पर इसके स्तर और काम करने के तरीके पर असर पड़ता है. ऐसे में कुछ लोगों का मीठा, चॉकलेट, ब्रेड या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाने का मन करता है. इसके अलावा दिन छोटे होने से शरीर की सोने-जागने वाली घड़ी पर भी असर पड़ता है. इससे भूख और नींद से जुड़े संकेतों में बदलाव आता है. यही कारण है कि सर्दियों में कई लोगों को खाने की इच्छा पहले से ज्यादा होती है.

कम चलना-फिरना बढ़ाता है वजन

ठंड और कोहरे की वजह से लोग सुबह टहलने, बाहर खेलने या एक्सरसाइज करने से बचते हैं. ऐसे में उनकी रोज की शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है. दूसरी तरफ, घर में बैठकर गर्मागर्म और ज्यादा कैलोरी वाली चीजें खाने का मन करता है. अगर आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं और शरीर की गतिविधि कम रहती है, तो धीरे-धीरे वजन बढ़ता है. इसलिए सर्दियों में भी रोज थोड़ा टहलना, हल्की एक्सरसाइज करना और खाने में फल, सब्जियां, दाल और प्रोटीन वाली चीजें शामिल करना जरूरी है. भूख लगने पर खाने से बचें नहीं, बल्कि सही मात्रा में पौष्टिक खाना खाएं. इससे शरीर को एनर्जी भी मिलेगी और वजन को संभालना भी आसान रहेगा.

यह भी पढ़ें : अगर में बोलूँ तो इसमे आर्टिकल ड्राफ्ट कर देना2 | अगर में बोलूँ तो इसमे आर्टिकल ड्राफ्ट कर देना2


*Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें*

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 15 Nov 2026 03:58 PM (IST)
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