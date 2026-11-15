जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- मेरे पास पैसे नहीं, PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शुक्रवार को बेंगलुरु मेट्रो की नई पिंक लाइन पर सफर के दौरान दिलचस्प बातचीत हुई. मेट्रो में सफर के दौरान शिवकुमार ने मजाक में कहा कि उनके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनके टिकट का भुगतान भी अपने कार्ड से कर दिया. शिवकुमार ने शनिवार को इस पूरे वाकये का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था कि आप मेरा टिकट खरीद दीजिए. इसके बाद मोदी ने अपना कार्ड स्वाइप कर उनका टिकट भी खरीद लिया.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजनीति को चुनाव तक सीमित रखना चाहिए और विकास के मुद्दों को राजनीति से अलग रखना चाहिए. उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि देश में विकास हो और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए.

शिवकुमार बोले- मेरे पास पैसे नहीं थे, मोदी ने मेरा टिकट भी खरीदा

डीके शिवकुमार ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में शुक्रवार के मेट्रो सफर का किस्सा साझा किया. उन्होंने कहा, "मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप मेरा टिकट खरीद दीजिए. उन्होंने मेरे लिए भी अपना कार्ड स्वाइप किया." शिवकुमार उस समय कालेना अग्रहारा से एसजी पाल्या तक मेट्रो में अलग से सफर कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत की और नए मेट्रो कॉरिडोर के बारे में उनकी राय जानी. बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार, मुख्यमंत्री ने ट्रेन का संचालन कर रही महिला कर्मचारी से भी बातचीत की.

राजनीति और विकास को अलग रखने की जरूरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद बुनियादी ढांचे और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश के हित में सभी को साथ आना होगा. शिवकुमार ने कहा, "हम सभी को देश के हित में मिलकर काम करना चाहिए. राजनीति चुनाव लड़ने तक सीमित रहनी चाहिए. जब राजनीति की बात हो, तब राजनीति करें. क्या विकास और राजनीति के बीच अंतर नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि विकास हो."

पिंक लाइन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने किया था मेट्रो में सफर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन किया था. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ मेट्रो में सफर किया था. शिवकुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संबंधों को व्यक्तिगत सम्मान और आपसी आदर पर आधारित बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी उनके साथ स्नेह और सम्मान से पेश आते हैं.

बोले- मैं अपनी बात रखने में पीछे नहीं रहता

मुख्यमंत्री ने नेतृत्व क्षमता को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा, "हर किसी में नेतृत्व के गुण एक जैसे नहीं होते. कुछ लोग अपनी बात रखने से पीछे हट जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं. मैं पहल करता हूं, आगे बढ़ता हूं और अपनी बात खुलकर रखता हूं."

कर्नाटक देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है

शिवकुमार ने देश की अर्थव्यवस्था और कार्यबल में कर्नाटक के योगदान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कर्नाटक देश में दूसरा सबसे बड़ा करदाता राज्य है और जीएसटी में भी इसका दूसरा सबसे बड़ा योगदान है. उन्होंने कहा, "कर्नाटक के बिना विकास कैसे हो सकता है? हमारे यहां हर साल 1.5 लाख इंजीनियर और 13,940 डॉक्टर तैयार होते हैं. इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ और विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर भी बड़ी संख्या में तैयार होते हैं. ये सभी लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर योगदान देते हैं. इसलिए जब कर्नाटक आगे बढ़ेगा, तभी भारत भी आगे बढ़ेगा."