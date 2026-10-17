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बर्फबारी के दीवाने हो जाएं तैयार, अक्टूबर में यहां दिखेगी पहली स्नो
हसीन वादियों में घूमने वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जानिए देश के उन 5 खूबसूरत ठिकानों के नाम जहां दिखेगी सीजन की पहली स्नो
सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले ही भारत के ऊंचे हिमालयी शिखरों पर बर्फबारी का खूबसूरत दौर शुरू हो चुका है. दिसंबर और जनवरी के मुख्य सीजन में अक्सर सभी हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भारी भीड़ हो जाती है. ऐसे में अक्टूबर का महीना बिना भीड़-भाड़ के ताजा बर्फ का दीदार करने और सर्दियों की शुरुआती दस्तक का मजा लेने के लिए सबसे बेहतरीन समय माना जाता है.
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Published at : 17 Oct 2026 11:39 AM (IST)
Tags :TRAVEL NEWS
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