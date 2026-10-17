बर्फबारी के दीवाने हो जाएं तैयार, अक्टूबर में यहां दिखेगी पहली स्नो

नंदा देवी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा उत्तराखंड का औली वैसे तो दिसंबर की स्कीइंग के लिए मशहूर है, लेकिन अक्टूबर में भी यहां का नजारा बेहद मनमोहक होता है. अक्टूबर के महीने में यहां की ठंडी और साफ हवा के बीच पहाड़ों का शानदार नजारा मिलता है और ऊंचे शिखरों पर हल्की बर्फबारी की शुरुआत हो जाती है. ऋषिकेश या देहरादून से होते हुए जोशीमठ के रास्ते यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है.