यह एक बेहतरीन मेंटल एक्सरसाइज है जो गुस्से के समय आपके दिमाग को तुरंत रीबूट करती है. जब तेज गुस्सा आए, तो अपने आस-पास देखें और मन में 5 चीजें जिन्हें देख सकते हैं, 4 जिन्हें छू सकते हैं, 3 जिनकी आवाज सुन सकते हैं, 2 जिनकी गंध ले सकते हैं और 1 जिसका स्वाद महसूस कर सकते हैं, उनके नाम लें.