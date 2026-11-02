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How To Control Anger: छोटी-छोटी बातों पर आ जाता है गुस्सा, करें ये एक्सरसाइज
How To Control Anger: अगर आपको भी बात-बात पर चिड़चिड़ाहट होती है और गुस्सा बेकाबू हो जाता है, तो ये 5 आसान मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए हैं.
आजकल तनाव और भागदौड़ के कारण लोगों को बहुत छोटी-छोटी बातों पर अचानक तेज गुस्सा आ जाता है. यह अनियंत्रित गुस्सा न केवल आपके बने-बनाए रिश्तों को खराब करता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी भारी नुकसान पहुंचाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ बेहद आसान शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज की मदद से आप अपने उग्र होते दिमाग को तुरंत शांत कर सकते हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 05:55 PM (IST)
Tags :Health News ABPLIVE
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion