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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थHow To Control Anger: छोटी-छोटी बातों पर आ जाता है गुस्सा, करें ये एक्सरसाइज

How To Control Anger: छोटी-छोटी बातों पर आ जाता है गुस्सा, करें ये एक्सरसाइज

How To Control Anger: अगर आपको भी बात-बात पर चिड़चिड़ाहट होती है और गुस्सा बेकाबू हो जाता है, तो ये 5 आसान मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए हैं.

Written By : निर्जला गौड़  | Updated at : 02 Nov 2026 05:55 PM (IST)
How To Control Anger: अगर आपको भी बात-बात पर चिड़चिड़ाहट होती है और गुस्सा बेकाबू हो जाता है, तो ये 5 आसान मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए हैं.

आजकल तनाव और भागदौड़ के कारण लोगों को बहुत छोटी-छोटी बातों पर अचानक तेज गुस्सा आ जाता है. यह अनियंत्रित गुस्सा न केवल आपके बने-बनाए रिश्तों को खराब करता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी भारी नुकसान पहुंचाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ बेहद आसान शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज की मदद से आप अपने उग्र होते दिमाग को तुरंत शांत कर सकते हैं.

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जब भी पारा चढ़ने लगे, आंखें बंद कर 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लें. इसके बाद 7 सेकंड तक सांस को अंदर ही रोक कर रखें और फिर 8 सेकंड लगाकर मुंह से धीरे-धीरे बाहर छोड़ें. यह एक्सरसाइज शरीर के नर्वस सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर दिमाग को शांत करती है.
जब भी पारा चढ़ने लगे, आंखें बंद कर 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लें. इसके बाद 7 सेकंड तक सांस को अंदर ही रोक कर रखें और फिर 8 सेकंड लगाकर मुंह से धीरे-धीरे बाहर छोड़ें. यह एक्सरसाइज शरीर के नर्वस सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर दिमाग को शांत करती है.
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यह एक बेहतरीन मेंटल एक्सरसाइज है जो गुस्से के समय आपके दिमाग को तुरंत रीबूट करती है. जब तेज गुस्सा आए, तो अपने आस-पास देखें और मन में 5 चीजें जिन्हें देख सकते हैं, 4 जिन्हें छू सकते हैं, 3 जिनकी आवाज सुन सकते हैं, 2 जिनकी गंध ले सकते हैं और 1 जिसका स्वाद महसूस कर सकते हैं, उनके नाम लें.
यह एक बेहतरीन मेंटल एक्सरसाइज है जो गुस्से के समय आपके दिमाग को तुरंत रीबूट करती है. जब तेज गुस्सा आए, तो अपने आस-पास देखें और मन में 5 चीजें जिन्हें देख सकते हैं, 4 जिन्हें छू सकते हैं, 3 जिनकी आवाज सुन सकते हैं, 2 जिनकी गंध ले सकते हैं और 1 जिसका स्वाद महसूस कर सकते हैं, उनके नाम लें.
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गुस्से में हमारा पूरा शरीर और मांसपेशियां अनजाने में ही पूरी तरह से अकड़ जाती हैं. इसे दूर करने के लिए बैठ जाएं और पैर की उंगलियों से लेकर चेहरे तक की मांसपेशियों को एक-एक करके 5 सेकंड के लिए पूरी ताकत से भींचे और फिर ढीला छोड़ें.
गुस्से में हमारा पूरा शरीर और मांसपेशियां अनजाने में ही पूरी तरह से अकड़ जाती हैं. इसे दूर करने के लिए बैठ जाएं और पैर की उंगलियों से लेकर चेहरे तक की मांसपेशियों को एक-एक करके 5 सेकंड के लिए पूरी ताकत से भींचे और फिर ढीला छोड़ें.
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अचानक आने वाले गुस्से को काबू करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचें. इसके बाद धीरे-धीरे आगे झुककर पैरों के अंगूठे छुएं. यह फिजिकल मूवमेंट ध्यान को गुस्से से पूरी तरह भटका देता है.
अचानक आने वाले गुस्से को काबू करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचें. इसके बाद धीरे-धीरे आगे झुककर पैरों के अंगूठे छुएं. यह फिजिकल मूवमेंट ध्यान को गुस्से से पूरी तरह भटका देता है.
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इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल सेना के जवान तनावपूर्ण परिस्थितियों में खुद को शांत रखने के लिए करते हैं. इसमें सबसे पहले 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक उसे रोकें, 4 सेकंड में सांस बाहर छोड़ें और फिर 4 सेकंड खाली फेफड़ों के साथ रुकें.
इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल सेना के जवान तनावपूर्ण परिस्थितियों में खुद को शांत रखने के लिए करते हैं. इसमें सबसे पहले 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक उसे रोकें, 4 सेकंड में सांस बाहर छोड़ें और फिर 4 सेकंड खाली फेफड़ों के साथ रुकें.
Published at : 02 Nov 2026 05:55 PM (IST)
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Health News ABPLIVE

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