डेस्क जॉब से जोड़ों पर पड़ रहा असर, ऐसे करें बचाव

हमारे जोड़ सामान्य गतिविधियों के दौरान हिलते-डुलते रहते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता और आसपास की मांसपेशियों की सक्रियता बनाए रखने में मदद मिलती है. जब कोई व्यक्ति कई घंटों तक लगातार बैठा रहता है, तो कूल्हों के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव और अकड़न महसूस होन लगती है. वहीं, कमर और रीढ़ पर लंबे समय तक पड़ने वाला दबाव पीठ दर्द की वजह बन सकता है. कंप्यूटर स्क्रीन की ओर लगातार झुककर देखने से गर्दन पर अतिरिक्त तनाव पड़ता है. इसी तरह, कंधों को आगे की ओर झुकाकर बैठने से भी परेशानी बढ़ सकती है. शुरुआत में ये लक्षण काम के बाद दिखाई देते हैं, लेकिन अगर रोजाना यही दिनचर्या बनी रहे, तो परेशानी बार-बार महसूस होने लगती है.