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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइंडिया-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'भारत को कम...'

इंडिया-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'भारत को कम...'

भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर मिस्र दौरे के दौरान काहिरा में पत्रकारों से बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम इंपोर्ट ड्यूटी का लाभ मिलेगा. 

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 03:53 PM (IST)
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केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार (15 नवंबर) को बताया कि भारत ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत उसे अपने सामान के लिए अमेरिकी बाजार में विशेष पहुंच मिलेगी. इस समझौते के तहत भारत को अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम इंपोर्ट ड्यूटी का लाभ मिलेगा. 

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गोयल ने बताया कि यह सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तब बनी थी, जब दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के लिए एक फ्रेमवर्क की घोषणा की थी. फिलहाल, इस समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत चल रही है.

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पीएम मोदी और ट्रंप का किया जिक्र
2 दिवसीय मिस्र दौरे के दौरान काहिरा में पत्रकारों से बात करते हुए गोयल ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहले ही इस बात पर सहमति बन गई थी. कुछ महीने पहले जब उन्होंने एक फ्रेमवर्क समझौते की घोषणा की थी, तब यह तय हुआ था कि भारत को अमेरिकी बाजार में विशेष व्यापार पहुंच मिलेगी और हमारे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत को कम इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी."

अमेरिकी टैरिफ के कारण हुई देरी
भारत और अमेरिका ने फरवरी में अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया. इस समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका के टैरिफ ढांचे में बदलाव के कारण आगे और बातचीत करनी पड़ी. हाल ही में एक अधिकारी ने बताया कि वाशिंगटन ने नई दिल्ली को आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित समझौते के तहत भारतीय सामानों को टैरिफ के मामले में तुलनात्मक लाभ मिलेगा.

दोनों पक्ष चालू वित्त वर्ष के अंत तक पहले चरण को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं. एक अधिकारी ने पिछले सप्ताह कहा, "हमें देखना होगा कि टैरिफ ढांचा किस तरह सामने आता है. हम इस वित्त वर्ष के अंत तक पहले चरण को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं. पहले चरण और BTA को लेकर बातचीत चल रही है." बातचीत पर अमेरिकी व्यापार नीति में आए बदलावों का भी असर पड़ा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद ऐसा हुआ है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 15 Nov 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Piyush Goyal Tariff India US Trade Deal
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