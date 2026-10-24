डिब्बे में रखे मसालों में गांठ पड़ने लगी है, ये गलती तो नहीं कर रहे आप?

मसालों को छोटे और साफ डिब्बों में रखें मसालों को लंबे समय तक खुला रखने या बार-बार बड़े डिब्बे खोलने से उनमें नमी पहुंचती है. इसलिए जरूरत के हिसाब से थोड़ी मात्रा छोटे, साफ और पूरी तरह सूखे डिब्बे में रखें. अगर मसालों में गांठ के साथ अजीब गंध, रंग में बदलाव या फफूंदी दिखाई दे, तो उनका इस्तेमाल न करें.