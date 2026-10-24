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डिब्बे में रखे मसालों में गांठ पड़ने लगी है, ये गलती तो नहीं कर रहे आप?
मसालों के डिब्बे में गांठ पड़ना नमी और गलत तरीके से रख रखाव के कारण होता है. जानिए मसालों को लंबे समय तक सूखा, ताजा और खुशबूदार रखने के आसान तरीके आखिर क्या हैं.
रसोई के मसाले न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि मसाले के डिब्बे में रखे-रखे उनमें गांठ पड़ जाती है और धीरे-धीरे वे खराब होने लगते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण नमी होती है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि मसालों को किस तरह स्टोर करें कि वह लंबे समय तक एकदम फ्रेश रहें.
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Published at : 24 Oct 2026 09:20 AM (IST)
Tags :Lifestyle News Home Tips
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