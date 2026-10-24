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डिब्बे में रखे मसालों में गांठ पड़ने लगी है, ये गलती तो नहीं कर रहे आप?

मसालों के डिब्बे में गांठ पड़ना नमी और गलत तरीके से रख रखाव के कारण होता है. जानिए मसालों को लंबे समय तक सूखा, ताजा और खुशबूदार रखने के आसान तरीके आखिर क्या हैं.

Written By : निर्जला गौड़  | Updated at : 24 Oct 2026 09:20 AM (IST)
मसालों के डिब्बे में गांठ पड़ना नमी और गलत तरीके से रख रखाव के कारण होता है. जानिए मसालों को लंबे समय तक सूखा, ताजा और खुशबूदार रखने के आसान तरीके आखिर क्या हैं.

रसोई के मसाले न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि मसाले के डिब्बे में रखे-रखे उनमें गांठ पड़ जाती है और धीरे-धीरे वे खराब होने लगते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण नमी होती है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि मसालों को किस तरह स्टोर करें कि वह लंबे समय तक एकदम फ्रेश रहें.

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मसालों में गांठ पड़ने की सबसे आम वजह नमी है. रसोई में भाप वाली जगह पर मसालों के डिब्बे रखने या गीले हाथों से उन्हें छूने पर नमी अंदर जाती है. इसलिए मसालों को हमेशा सूखी जगह पर रखें.
मसालों में गांठ पड़ने की सबसे आम वजह नमी है. रसोई में भाप वाली जगह पर मसालों के डिब्बे रखने या गीले हाथों से उन्हें छूने पर नमी अंदर जाती है. इसलिए मसालों को हमेशा सूखी जगह पर रखें.
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कई बार खाना बनाते समय लोग गीले चम्मच से मसाले निकाल लेते हैं. इससे डिब्बे के अंदर नमी पहुंच जाती है और पाउडर आपस में चिपकने लगता है. हमेशा साफ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें. ताकी मसले में गांठ न बने.
कई बार खाना बनाते समय लोग गीले चम्मच से मसाले निकाल लेते हैं. इससे डिब्बे के अंदर नमी पहुंच जाती है और पाउडर आपस में चिपकने लगता है. हमेशा साफ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें. ताकी मसले में गांठ न बने.
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अगर मसालों के डिब्बे का ढक्कन ठीक से बंद नहीं होता, तो हवा और नमी अंदर जाती है. इससे मसालों में गांठ पड़ने के साथ उनकी खुशबू भी कम होती है. ऐसे डिब्बे चुनें जिनका ढक्कन अच्छी तरह बंद होता हो.
अगर मसालों के डिब्बे का ढक्कन ठीक से बंद नहीं होता, तो हवा और नमी अंदर जाती है. इससे मसालों में गांठ पड़ने के साथ उनकी खुशबू भी कम होती है. ऐसे डिब्बे चुनें जिनका ढक्कन अच्छी तरह बंद होता हो.
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गैस के पास मसाले रखने से उन्हें गर्मी और भाप का सामना करना पड़ता है. इससे डिब्बे के अंदर नमी जमा होने की आशंका बढ़ जाती है. मसालों को गैस, सिंक और गर्म बर्तनों से दूर किसी सूखी जगह पर रखें.
गैस के पास मसाले रखने से उन्हें गर्मी और भाप का सामना करना पड़ता है. इससे डिब्बे के अंदर नमी जमा होने की आशंका बढ़ जाती है. मसालों को गैस, सिंक और गर्म बर्तनों से दूर किसी सूखी जगह पर रखें.
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मसालों को छोटे और साफ डिब्बों में रखें मसालों को लंबे समय तक खुला रखने या बार-बार बड़े डिब्बे खोलने से उनमें नमी पहुंचती है. इसलिए जरूरत के हिसाब से थोड़ी मात्रा छोटे, साफ और पूरी तरह सूखे डिब्बे में रखें. अगर मसालों में गांठ के साथ अजीब गंध, रंग में बदलाव या फफूंदी दिखाई दे, तो उनका इस्तेमाल न करें.
मसालों को छोटे और साफ डिब्बों में रखें मसालों को लंबे समय तक खुला रखने या बार-बार बड़े डिब्बे खोलने से उनमें नमी पहुंचती है. इसलिए जरूरत के हिसाब से थोड़ी मात्रा छोटे, साफ और पूरी तरह सूखे डिब्बे में रखें. अगर मसालों में गांठ के साथ अजीब गंध, रंग में बदलाव या फफूंदी दिखाई दे, तो उनका इस्तेमाल न करें.
Published at : 24 Oct 2026 09:20 AM (IST)
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