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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीSkincare Tips: दूध की मलाई को चेहरे पर लगाने से क्या होता है फायदा, कितनी बार लगानी चाहिए?

Skincare Tips: दूध की मलाई को चेहरे पर लगाने से क्या होता है फायदा, कितनी बार लगानी चाहिए?

क्या आप जानते हैं चेहरे पर मलाई लगाने से रूखी त्वचा को राहत मिलती है, लेकिन क्या इससे सच में निखार आता है? जानिए इसे लगाने का सही तरीका और कितनी बार करें इस्तेमाल.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 15 Nov 2026 12:04 PM (IST)
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दूध की मलाई को लोग खाने के साथ-साथ चेहरे की देखभाल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. इसे रूखी त्वचा को मुलायम बनाने और चेहरे पर चमक लाने का आसान तरीका माना जाता है. कुछ लोग नहाने से पहले मलाई लगाते हैं, तो कुछ इसे फेस पैक में मिलाते हैं. लेकिन क्या मलाई सच में त्वचा के लिए फायदेमंद है? इसे कितनी बार लगाना चाहिए? आइए जानते हैं.

 रूखी त्वचा को नमी देने में मदद

दूध की मलाई में फैट होता है, जो त्वचा की ऊपरी सतह को मुलायम बनाने और नमी बनाए रखने में मदद करता है. जिन लोगों की स्किन रूखी रहती है या चेहरा धोने के बाद खिंचा-खिंचा महसूस होता है, उन्हें मलाई लगाने से कुछ राहत मिल सकती है. इसे साफ चेहरे पर थोड़ी मात्रा में लगाएं और 10 से 15 मिनट बाद सादे पानी से धो लें. इससे त्वचा कुछ समय के लिए नरम महसूस होती है.  मलाई हर किसी के लिए मॉइस्चराइजर का विकल्प नहीं है. अगर इसे लगाने से खुजली या जलन हो, तो तुरंत धो लें.

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 चेहरे की चमक और डेड स्किन के लिए

मलाई में थोड़ी मात्रा में लैक्टिक एसिड पाया जाता है. यह त्वचा की ऊपरी सतह पर मौजूद डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करता है. इसी वजह से कुछ लोगों को मलाई लगाने के बाद चेहरा साफ और थोड़ा चमकदार दिखता है. लेकिन इससे रंग गोरा होने या टैनिंग पूरी तरह हटने की उम्मीद न करें. धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना ज्यादा जरूरी है. मलाई को चेहरे पर जोर-जोर से रगड़ने या उसमें नींबू मिलाने से बचें, क्योंकि इससे जलन होती है. पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले हाथ के छोटे हिस्से पर लगाकर देख लें.

हफ्ते में कितनी बार लगाएं?

अगर आपकी त्वचा रूखी है और मलाई लगाने से परेशानी नहीं होती, तो हफ्ते में 2 बार से शुरुआत करें. जरूरत लगे तो इसे 3 बार तक लगा सकते हैं. वहीं ऑयली स्किन या पिंपल्स की समस्या वाले लोगों को मलाई लगाने से बचना चाहिए. इसमें मौजूद चिकनाई कुछ लोगों के रोमछिद्र बंद कर सकती है और मुंहासे बढ़ा सकती है. संवेदनशील त्वचा वालों को भी सावधानी रखनी चाहिए. खुजली, लालिमा या दाने दिखें, तो इस्तेमाल बंद कर दें. रोजाना देखभाल के लिए हल्का फेस वॉश, स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर और दिन में SPF 30 या उससे ज्यादा वाली सनस्क्रीन लगाना जरूरी है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 15 Nov 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Lifestyle News ABP NEWS
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