1936 में गांधी जी वर्धा के पास सेवाग्राम गांव में रहने लगे. उस समय वहां ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं. गांधी जी सादगी से ग्रामीण माहौल में रहना चाहते थे और उनकी कुटिया बनाने में स्थानीय सामान का इस्तेमाल किया गया. : 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई को यहां नजरबंद रखा गया. गांधी जी मई 1944 तक यहां रहे. 9 सितंबर 1947 को गांधी जी पुराने बिड़ला हाउस में रहने आए, जिसे अब गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है. जहां उन्होंने जीवन के आखिरी 144 दिन बिताए. 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के लिए जाते समय उनकी हत्या कर दी गई.