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Mahatma Gandhi Jayanti 2026: आंदोलन से आजादी तक, गांधी जी के जीवन से जुड़ी हैं ये 7 जगहें
हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है. इस बार गांधी जयंती पर जानिए भारत की उन 7 ऐतिहासिक जगहों के बारे में, जहां महात्मा गांधी के जीवन और आजादी की लड़ाई से जुड़े जरूरी पड़ाव रहे.
गांधी जयंती उस दौर को याद करने का मौका है जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सत्य और अहिंसा जैसे विचारों ने नई दिशा दिखाई. हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है. इस साल उनकी 157वीं जयंती है. स्कूलों और कॉलेजों में भाषण, निबंध और पोस्टर जैसे कार्यक्रमों के जरिए उनके विचारों को याद किया जाता है, लेकिन गांधी जी की कहानी को सिर्फ किताबों के कुछ अध्यायों तक सीमित नहीं है. देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी कई जगहें हैं, जहां उनके जीवन, आंदोलनों और सामाजिक कामों के जरूरी पड़ाव जुड़े हुए हैं. गुजरात से बिहार और महाराष्ट्र से दिल्ली तक फैली ये जगहें गांधी जी की यात्रा और उनके काम को करीब से समझने का मौका देती हैं. तो आइए जानते हैं कि गांधी जी के जीवन से जुड़ी 7 जगहें कौन-सी है.
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Published at : 02 Oct 2026 08:40 AM (IST)
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