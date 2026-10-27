बदलते मौसम में बिगड़ न जाए सेहत, ऐसे रखें अपना ख्याल

कपड़ों और बदलते तापमान का रखें ध्यान मौसम में बदलाव के दौरान सुबह और रात के समय तापमान कम होता है. ऐसे में अपने साथ हल्की जैकेट या गर्म कपड़े रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सकें. बारिश में भीगने के बाद गीले कपड़े बदल लें. अगर सर्दी-जुकाम के साथ तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी या लगातार बिगड़ते लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह लें.