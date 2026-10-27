बदलते मौसम में बिगड़ न जाए सेहत, ऐसे रखें अपना ख्याल
मौसम बदलने के साथ सर्दी-जुकाम, खांसी और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में खानपान से लेकर नींद और साफ-सफाई तक, इन 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
Written By : निर्जला गौड़ | Updated at : 27 Oct 2026 10:31 AM (IST)
खान-पान का रखें खास ध्यान
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बदलते मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक खाना खाना जरूरी है. अपनी डाइट में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें और प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करें. ज्यादा तला-भुना और बाहर का खुला खाना खाने से बचें. संतुलित खानपान से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते है और शरीर स्वस्थ रहता है .
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पानी पीने में न करें लापरवाही मौसम ठंडा होने पर कई लोग पानी पीना कम कर देते हैं, लेकिन शरीर को हर मौसम में पर्याप्त पानी की जरूरत होती है. दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें. साथ ही अलावा, सूप, दूसरे मौसमी ज्यूस और तरल पदार्थ भी लेते रहें . इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और शरीर सामान्य रूप से काम करता है.
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साफ-सफाई का रखें ध्यान बदलते मौसम में संक्रमण से बचने के लिए साफ-सफाई जरूरी है. बाहर से घर आने के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं. खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू या कोहनी से ढकें. अपने आसपास सफाई रखें और गंदे हाथों से आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें.
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नींद पूरी लें और एक्सरसाइज करें सेहतमंद रहने के लिए रोजाना पर्याप्त नींद लेना जरूरी है. कोशिश करें कि हर दिन एक तय समय पर सोएं और जागें. इसके साथ ही हल्की एक्सरसाइज, योग या टहलने की आदत डालें. नियमित शारीरिक गतिविधि शरीर को सक्रिय रखने में मदद करती है. अगर बुखार या कमजोरी है, तो आराम करें.
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कपड़ों और बदलते तापमान का रखें ध्यान मौसम में बदलाव के दौरान सुबह और रात के समय तापमान कम होता है. ऐसे में अपने साथ हल्की जैकेट या गर्म कपड़े रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सकें. बारिश में भीगने के बाद गीले कपड़े बदल लें. अगर सर्दी-जुकाम के साथ तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी या लगातार बिगड़ते लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह लें.