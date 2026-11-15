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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारछठ के खरना पर भलूनी धाम में बवाल, पवन सिंह के गानों पर चलीं लाठियां!

छठ के खरना पर भलूनी धाम में बवाल, पवन सिंह के गानों पर चलीं लाठियां!

रोहतास के मां भलूनी भवानी धाम में छठ के खरना पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान गानों को लेकर हंगामा हुआ. भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस ने लाठियां चलाईं.

Written By : रंजन सिंह राजपूत |  Updated at : 15 Nov 2026 04:06 PM (IST)
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बिहार के रोहतास जिले के दिनारा स्थित मां भलूनी भवानी धाम में छठ महापर्व के शनिवार, 14 नवंबर को खरना के दिन आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम विवादों में घिर गया. कार्यक्रम में कथित तौर पर अभद्र और दोहरे अर्थ वाले गानों की प्रस्तुति को लेकर हंगामा हुआ. भोजपुरी गायक पवन सिंह के गानों के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई. हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ीं. इस दौरान दर्जनों कुर्सियां टूट गईं और कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बांस-बल्ले भी उखड़ गए.

जानकारी के मुताबिक, मां भलूनी भवानी धाम परिसर में छठ महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था. धार्मिक स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में पवन सिंह पहुंचे थे. यहां श्रद्धालुओं को भक्ति गीतों और मर्यादित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की उम्मीद थी. लेकिन कार्यक्रम में 'राजा जी के दिलवा टूट जाई' और 'तवा लेखा गरम मिजाज' जैसे गाने बजाए जाने पर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई. इसके बाद कार्यक्रम को लेकर सवाल उठने लगे.

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मंच पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी

इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के मंच पर मौजूद रहने की बात सामने आई है. आरोप है कि कथित अभद्र गानों के दौरान किसी ने तत्काल आपत्ति नहीं जताई. जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित बताए जा रहे इस महोत्सव में गानों के चयन और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग उठ रही है.

पवन सिंह के गानों पर बेकाबू हुई भीड़

कार्यक्रम के दौरान गानों की प्रस्तुति के बीच भीड़ में धक्का-मुक्की और हंगामा शुरू हो गया. देखते ही देखते अव्यवस्था फैल गई. लोगों के बैठने के लिए लगाई गईं दर्जनों कुर्सियां टूट गईं. कार्यक्रम स्थल पर लगे बांस-बल्ले भी उखड़ गए. हालात बिगड़ने पर पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाईं. इसके बाद किसी तरह स्थिति पर काबू पाया गया.

धार्मिक स्थल की गरिमा पर उठे सवाल

घटना के बाद आयोजन समिति और प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल पर होने वाले कार्यक्रमों में आस्था और सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए. यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या गानों की सूची पहले से जांची गई थी और भीड़ को संभालने के पर्याप्त इंतजाम थे?

इसे भी पढ़ें- राज ठाकरे पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, MNS चीफ को कहा उपद्रवी

Published at : 15 Nov 2026 04:06 PM (IST)
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