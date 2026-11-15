BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के नाम से हिंदू शब्द हटाने की कथित कोशिश का मुद्दा उठाया है. उन्होंने 15 नवंबर 1966 की एक घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बीएचयू का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय करने की तैयारी थी. हालांकि, लोकसभा में एक सांसद की ओर से संशोधन पेश किए जाने और विरोध के बाद विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द नहीं हटाया जा सका.

निशिकांत दुबे ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में इसे कांग्रेस का काला अध्याय बताते हुए कई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने अपनी पोस्ट को कांग्रेस का काला अध्याय, चैप्टर-244 नाम दिया. दुबे के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू के समय से ही बीएचयू के नाम से हिंदू शब्द हटाने की कोशिश शुरू हो गई थी.