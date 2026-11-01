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Chimney Cleaning: किचन की चिमनी चिपचिपी हो गई है, सफाई में न करें ये गलती?
Chimney Cleaning Tips: अगर खाना बनाते समय चिमनी पर तेल और धूल जमने से वह चिपचिपी हो जाती है. ऐसे में सफाई के दौरान कुछ गलतियां चिमनी को नुकसान पहुंचाती हैं. जानें सही तरीका.
किचन की चिमनी ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा गंदी होती है. लगातार खाना बनने से तेल और धुआं चिमनी पर चिपक जाता है, जो आसानी से नहीं जाता है. कई बार चिमनी की सफाई के लिए आपको बाहर से एक्सपर्ट को भी बुलाना पड़ता है, लेकिन उसमें ज्यादा खर्चा होता है. ऐसे में आइए जानते हैं चिमनी को घर पर ही साफ करने का तरीका...
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Published at : 01 Nov 2026 01:19 PM (IST)
Tags :Lifestyle News ABP NEWS
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