चिमनी साफ करने से पहले बिजली बंद करना न भूलें. चिमनी की सफाई शुरू करने से पहले उसकी बिजली बंद कर दें. अगर चिमनी चल रही हो या उसका कोई हिस्सा गर्म हो तो पहले उसे ठंडा होने दें. गीले हाथों से स्विच या बिजली के हिस्सों को छूने से बचें. इससे सफाई के दौरान करंट लगने या दूसरी परेशानी होने का खतरा कम होता है.