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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsChimney Cleaning: किचन की चिमनी चिपचिपी हो गई है, सफाई में न करें ये गलती?

Chimney Cleaning: किचन की चिमनी चिपचिपी हो गई है, सफाई में न करें ये गलती?

Chimney Cleaning Tips: अगर खाना बनाते समय चिमनी पर तेल और धूल जमने से वह चिपचिपी हो जाती है. ऐसे में सफाई के दौरान कुछ गलतियां चिमनी को नुकसान पहुंचाती हैं. जानें सही तरीका.

Written By : निर्जला गौड़  | Updated at : 01 Nov 2026 01:19 PM (IST)
Chimney Cleaning Tips: अगर खाना बनाते समय चिमनी पर तेल और धूल जमने से वह चिपचिपी हो जाती है. ऐसे में सफाई के दौरान कुछ गलतियां चिमनी को नुकसान पहुंचाती हैं. जानें सही तरीका.

किचन की चिमनी ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा गंदी होती है. लगातार खाना बनने से तेल और धुआं चिमनी पर चिपक जाता है, जो आसानी से नहीं जाता है. कई बार चिमनी की सफाई के लिए आपको बाहर से एक्सपर्ट को भी बुलाना पड़ता है, लेकिन उसमें ज्यादा खर्चा होता है. ऐसे में आइए जानते हैं चिमनी को घर पर ही साफ करने का तरीका...

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चिमनी साफ करने से पहले बिजली बंद करना न भूलें. चिमनी की सफाई शुरू करने से पहले उसकी बिजली बंद कर दें. अगर चिमनी चल रही हो या उसका कोई हिस्सा गर्म हो तो पहले उसे ठंडा होने दें. गीले हाथों से स्विच या बिजली के हिस्सों को छूने से बचें. इससे सफाई के दौरान करंट लगने या दूसरी परेशानी होने का खतरा कम होता है.
चिमनी साफ करने से पहले बिजली बंद करना न भूलें. चिमनी की सफाई शुरू करने से पहले उसकी बिजली बंद कर दें. अगर चिमनी चल रही हो या उसका कोई हिस्सा गर्म हो तो पहले उसे ठंडा होने दें. गीले हाथों से स्विच या बिजली के हिस्सों को छूने से बचें. इससे सफाई के दौरान करंट लगने या दूसरी परेशानी होने का खतरा कम होता है.
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तेज केमिकल का इस्तेमाल करने से बचें. चिमनी पर जमी चिकनाई हटाने के लिए हर बार तेज केमिकल की जरूरत नहीं होती. कुछ क्लीनर चिमनी की बाहरी सतह या उसकी कोटिंग को नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए सफाई के लिए हल्के साबुन वाले पानी या चिमनी के लिए सही क्लीनर का इस्तेमाल करें. किसी भी प्रोडक्ट को लगाने से पहले उसके निर्देश जरूर पढ़ें.
तेज केमिकल का इस्तेमाल करने से बचें. चिमनी पर जमी चिकनाई हटाने के लिए हर बार तेज केमिकल की जरूरत नहीं होती. कुछ क्लीनर चिमनी की बाहरी सतह या उसकी कोटिंग को नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए सफाई के लिए हल्के साबुन वाले पानी या चिमनी के लिए सही क्लीनर का इस्तेमाल करें. किसी भी प्रोडक्ट को लगाने से पहले उसके निर्देश जरूर पढ़ें.
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खुरदरे स्क्रबर से न रगड़ें. चिमनी की चिकनाई साफ करने के लिए स्टील के स्क्रबर या बहुत खुरदरे ब्रश का इस्तेमाल न करें. इससे उसकी सतह पर खरोंच आ सकती है. बाहरी हिस्से को साफ करने के लिए मुलायम कपड़ा या स्पंज इस्तेमाल करें. इससे गंदगी हटाने में मदद मिलेगी और सतह भी खराब नहीं होगी.
खुरदरे स्क्रबर से न रगड़ें. चिमनी की चिकनाई साफ करने के लिए स्टील के स्क्रबर या बहुत खुरदरे ब्रश का इस्तेमाल न करें. इससे उसकी सतह पर खरोंच आ सकती है. बाहरी हिस्से को साफ करने के लिए मुलायम कपड़ा या स्पंज इस्तेमाल करें. इससे गंदगी हटाने में मदद मिलेगी और सतह भी खराब नहीं होगी.
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फिल्टर को नजर अंदाज न करें चिमनी के फिल्टर पर तेल और धूल सबसे ज्यादा जमा होते हैं. अगर फिल्टर गंदा हो जाए, तो चिमनी की हवा खींचने की क्षमता प्रभावित होती है. इसलिए फिल्टर को समय-समय पर साफ करें. उसे निकालने और धोने से पहले कंपनी के निर्देश देख लें, क्योंकि हर चिमनी के फिल्टर की सफाई का तरीका एक जैसा नहीं होता.
फिल्टर को नजर अंदाज न करें चिमनी के फिल्टर पर तेल और धूल सबसे ज्यादा जमा होते हैं. अगर फिल्टर गंदा हो जाए, तो चिमनी की हवा खींचने की क्षमता प्रभावित होती है. इसलिए फिल्टर को समय-समय पर साफ करें. उसे निकालने और धोने से पहले कंपनी के निर्देश देख लें, क्योंकि हर चिमनी के फिल्टर की सफाई का तरीका एक जैसा नहीं होता.
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मोटर और बिजली का रखे ख्याल चिमनी की सफाई करते समय सीधे मोटर, स्विच या बिजली वाले हिस्सों पर पानी डालने की गलती न करें. इससे मशीन खराब हो सकती है और बिजली से जुड़ी परेशानी भी होती है. बाहरी हिस्से को हल्के गीले कपड़े से साफ करें और दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह सूखने दें.
मोटर और बिजली का रखे ख्याल चिमनी की सफाई करते समय सीधे मोटर, स्विच या बिजली वाले हिस्सों पर पानी डालने की गलती न करें. इससे मशीन खराब हो सकती है और बिजली से जुड़ी परेशानी भी होती है. बाहरी हिस्से को हल्के गीले कपड़े से साफ करें और दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह सूखने दें.
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चिमनी की सफाई लंबे समय तक न टालें अगर चिमनी पर बहुत ज्यादा चिकनाई जम जाए, तो उसे साफ करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए बाहरी सतह को नियमित रूप से पोंछें और फिल्टर की सफाई कंपनी के निर्देशों के अनुसार करें. इससे चिमनी साफ रहेगी और उसकी देखभाल करना भी आसान होगा. सही तरीके से सफाई करने पर चिमनी लंबे समय तक अच्छी सर्विस देगी.
चिमनी की सफाई लंबे समय तक न टालें अगर चिमनी पर बहुत ज्यादा चिकनाई जम जाए, तो उसे साफ करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए बाहरी सतह को नियमित रूप से पोंछें और फिल्टर की सफाई कंपनी के निर्देशों के अनुसार करें. इससे चिमनी साफ रहेगी और उसकी देखभाल करना भी आसान होगा. सही तरीके से सफाई करने पर चिमनी लंबे समय तक अच्छी सर्विस देगी.
Published at : 01 Nov 2026 01:19 PM (IST)
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