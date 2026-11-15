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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया

रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया

अपने आखिरी वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला नहीं चला. रोहित 13 गेंद में 07 और विराट 07 गेंद में 05 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, दोनों को देखने स्टेडियम में हजारों दर्शक पहुंचे थे.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 15 Nov 2026 04:27 PM (IST)
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न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज पर भी कब्जा किया. पांच मैचों की टी20 सीरीज भारत ने 3-2 से जीती थी. अब वनडे सीरीज टीम इंडिया ने 3-1 से जीती है. रविवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में पांचवां वनडे मैच खेला गया, जिसे भारतीय टीम ने 22 रनों से जीता. न्यूजीलैंड में स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का यह आखिरी मैच था. दोनों ने मैच के बाद फैंस का शुक्रिया अदा किया. 

रोहित और विराट आखिरी बार न्यूजीलैंड दौरे पर आए थे. दोनों स्टार बल्लेबाज टी20 और टेस्ट को अलविदा कह चुके हैं, और सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं. दोनों का यह आखिरी न्यूजीलैंड दौरा था. न्यूजीलैंड में अपने आखिरी वनडे मैच में रोहित और विराट बड़ी पारी नहीं खेल सके. रोहित 13 गेंद में 07 और विराट 07 गेंद में 05 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, दोनों को देखने स्टेडियम में हजारों दर्शक पहुंचे थे.

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भारत ने 22 रनों से जीता पांचवां वनडे, गेंदबाजों ने दिलाई जीत 

पांचवें वनडे मैच में टीम इंडिया महज 209 रन ही बना सकी थी. जवाब में एक समय मैच पूरी तरह न्यूजीलैंड के हाथ में था, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने बाजी पलट दी. कीवी टीम 187 रनों पर ढेर हो गई. भारत ने 22 रनों से पांचवां वनडे जीता. इसके साथ ही पांच मैचों की सीरीज 3-1 से टीम इंडिया के नाम हुई. न्यूजीलैंड में भारत ने सात साल बाद वनडे सीरीज जीती है. कीवी टीम भी अपने घर पर सात साल बाद वनडे सीरीज हारी है. भारत की इस जीत के हीरो रहे अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज. अर्शदीप ने 3 और सिराज ने 2 विकेट चटकाए. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 15 Nov 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Virat Kohli Rohit SHarma INDIA VS NEW ZEALAND IND Vs NZ 5th ODI
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