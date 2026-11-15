रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
अपने आखिरी वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला नहीं चला. रोहित 13 गेंद में 07 और विराट 07 गेंद में 05 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, दोनों को देखने स्टेडियम में हजारों दर्शक पहुंचे थे.
न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज पर भी कब्जा किया. पांच मैचों की टी20 सीरीज भारत ने 3-2 से जीती थी. अब वनडे सीरीज टीम इंडिया ने 3-1 से जीती है. रविवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में पांचवां वनडे मैच खेला गया, जिसे भारतीय टीम ने 22 रनों से जीता. न्यूजीलैंड में स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का यह आखिरी मैच था. दोनों ने मैच के बाद फैंस का शुक्रिया अदा किया.
रोहित और विराट आखिरी बार न्यूजीलैंड दौरे पर आए थे. दोनों स्टार बल्लेबाज टी20 और टेस्ट को अलविदा कह चुके हैं, और सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं. दोनों का यह आखिरी न्यूजीलैंड दौरा था. न्यूजीलैंड में अपने आखिरी वनडे मैच में रोहित और विराट बड़ी पारी नहीं खेल सके. रोहित 13 गेंद में 07 और विराट 07 गेंद में 05 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, दोनों को देखने स्टेडियम में हजारों दर्शक पहुंचे थे.
India wins the 5th odi by 22 runs ans sealed the series 3-1🔥🔥🔥 Congratulations. It was the last match for Rohit Sharma and Virat Kohli in New Zealand Signing off with a win❤️❤️ Well played boys #indvsnz #ODICricket https://t.co/MZa6YmwdHO— Anurag Sharma (@Pahadi_baba3108) November 15, 2026
WHAT A FINISH! INDIA SEALS THE SERIES! 🇮🇳💥 A special winning moment, made even more emotional knowing this was Rohit Sharma and Virat Kohli's last ODI match in New Zealand. 🥹 Memories to cherish forever! ❤️ https://t.co/d6i8DwnCku— VARAHA WARRIOR (@VarahaWarrior) November 15, 2026
ROHIT SHARMA THANKING FANS IN NEW ZEALAND 😍❤️ https://t.co/RkT5H9xzao— Johns. (@CricCrazyJohns) November 15, 2026
🔴ROHIT SHARMA LOOKS UNHAPPY IN FRONT OF BCCI VICE-PRESIDENT 🤯 - India's tour of New Zealand was nothing less than a disaster for Rohit Sharma, and BCCI Vice-President Rajeev Shukla was seen consoling him. 💔 https://t.co/cHGKo3H7bq— Sam (@cricsam02) November 15, 2026
Dismissal of Virat Kohli in Last ODI in New Zealand. https://t.co/Z5r9ewrRYg— Cricket Pulse (@Cricketbuzz56) November 15, 2026
Virat Kohli's last innings on New Zealand soil. https://t.co/uEZABY6lLD— Rapid (@Rapidxd22) November 15, 2026
भारत ने 22 रनों से जीता पांचवां वनडे, गेंदबाजों ने दिलाई जीत
पांचवें वनडे मैच में टीम इंडिया महज 209 रन ही बना सकी थी. जवाब में एक समय मैच पूरी तरह न्यूजीलैंड के हाथ में था, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने बाजी पलट दी. कीवी टीम 187 रनों पर ढेर हो गई. भारत ने 22 रनों से पांचवां वनडे जीता. इसके साथ ही पांच मैचों की सीरीज 3-1 से टीम इंडिया के नाम हुई. न्यूजीलैंड में भारत ने सात साल बाद वनडे सीरीज जीती है. कीवी टीम भी अपने घर पर सात साल बाद वनडे सीरीज हारी है. भारत की इस जीत के हीरो रहे अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज. अर्शदीप ने 3 और सिराज ने 2 विकेट चटकाए.
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