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हिंदी न्यूज़शिक्षाRRB NTPC 2026: रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

RRB NTPC 2026: रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

RRB NTPC 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, जानिए अब किस तारीख तक फॉर्म भरे जा सकेंगे, फीस जमा करने का नया शेड्यूल और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 15 Nov 2026 02:19 PM (IST)
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RRB NTPC 2026: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC के तहत अंडरग्रेजुएट पदों पर निकली भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक शुद्धिपत्र के मुताबिक, जो उम्मीदवार किसी कारणवश 13 नवंबर तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे, वे अब 15 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं.

रेलवे भर्ती बोर्ड ने यह फैसला उम्मीदवारों की सुविधा और अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक को देखते हुए लिया है. आवेदन की तारीख बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 15 नवंबर 2026 ही निर्धारित की गई है. इसके बाद रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर दी जाएगी और बोर्ड की ओर से कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा. इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी घंटे का इंतजार किए बिना आधिकारिक पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर तुरंत अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

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1,688 पदों पर होनी है भर्ती

इस भर्ती अभियान के जरिए भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में कुल 1,688 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 700 पद, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 600 पद, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 200 पद और ट्रेन्स क्लर्क के 188 पद शामिल हैं. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

16 नवंबर से खुलेगी करेक्शन विंडो

यदि किसी उम्मीदवार से आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने उसमें सुधार करने का भी मौका दिया है. बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 16 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक सक्रिय रहेगी. हालांकि, इस विंडो के जरिए केवल पहले से सबमिट किए गए फॉर्म में ही निर्धारित शुल्क के साथ संशोधन किया जा सकेगा. इसके माध्यम से कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता.

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आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान आधार वेरिफिकेशन और पोर्टल पर लाइव फोटो कैप्चर करना बेहद जरूरी है. आधार कार्ड में दर्ज नाम और जन्मतिथि उम्मीदवार के 10वीं के प्रमाण पत्र से पूरी तरह मेल खानी चाहिए. इसके अलावा, एक उम्मीदवार केवल किसी एक ही RRB जोन के लिए आवेदन कर सकता है. एक से अधिक जोन में आवेदन करने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों को पहले चरण के टेस्ट CBT 1, दूसरे चरण के टेस्ट CBT 2, पद के अनुसार टाइपिंग स्किल टेस्ट और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन व मेडिकल परीक्षा से गुजरना होगा.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 15 Nov 2026 02:19 PM (IST)
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