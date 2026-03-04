एक्सप्लोरर
किताब खोलते ही क्यों आने लगती है नींद, पढ़ते वक्त ही क्यों छा जाता है दुनियाभर का आलस?
आपने अक्सर देखा होगा कि पढ़ने के लिए किताब खोली और इसके कुछ देर के बाद ही आलस घेर लेता है और जम्हाई आनी शुरू हो जाती है. आइए जानें कि पढ़ते वक्त ही आखिर क्यों ऐसा होता है.
कई लोगों को पढ़ते समय नींद आने लगती है. किताब खोलते ही आंखें भारी हो जाती हैं और जम्हाई आने लगती है. यह सिर्फ आलस नहीं होता, इसके पीछे शरीर और दिमाग से जुड़े कारण होते हैं. आंखों की थकान, दिमाग पर दबाव, कम नींद, भारी खाना और गलत माहौल इसकी बड़ी वजह हैं. सही रोशनी, पूरी नींद और छोटे ब्रेक लेने से इस समस्या को कम किया जा सकता है.
Published at : 04 Mar 2026 09:24 AM (IST)
