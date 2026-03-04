किताब खोलते ही क्यों आने लगती है नींद, पढ़ते वक्त ही क्यों छा जाता है दुनियाभर का आलस?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकिताब खोलते ही क्यों आने लगती है नींद, पढ़ते वक्त ही क्यों छा जाता है दुनियाभर का आलस?

आपने अक्सर देखा होगा कि पढ़ने के लिए किताब खोली और इसके कुछ देर के बाद ही आलस घेर लेता है और जम्हाई आनी शुरू हो जाती है. आइए जानें कि पढ़ते वक्त ही आखिर क्यों ऐसा होता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 04 Mar 2026 09:24 AM (IST)
कई लोगों को पढ़ते समय नींद आने लगती है. किताब खोलते ही आंखें भारी हो जाती हैं और जम्हाई आने लगती है. यह सिर्फ आलस नहीं होता, इसके पीछे शरीर और दिमाग से जुड़े कारण होते हैं. आंखों की थकान, दिमाग पर दबाव, कम नींद, भारी खाना और गलत माहौल इसकी बड़ी वजह हैं. सही रोशनी, पूरी नींद और छोटे ब्रेक लेने से इस समस्या को कम किया जा सकता है.

पढ़ाई के दौरान आंखें लगातार एक ही जगह फोकस करती हैं. इससे आंखों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और थकान होती है. जब आंखें थकती हैं तो दिमाग को भी आराम की जरूरत महसूस होती है. इसका सीधा असर यह होता है कि पढ़ते समय नींद आने लगती है.
साथ ही, पढ़ते वक्त दिमाग नई जानकारी को समझने और याद रखने का काम करता है. यह प्रक्रिया ऊर्जा लेती है. ज्यादा देर तक लगातार पढ़ने से दिमाग थक जाता है और शरीर नींद का संकेत देने लगता है.
