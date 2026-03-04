किताब खोलते ही क्यों आने लगती है नींद, पढ़ते वक्त ही क्यों छा जाता है दुनियाभर का आलस?

पढ़ाई के दौरान आंखें लगातार एक ही जगह फोकस करती हैं. इससे आंखों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और थकान होती है. जब आंखें थकती हैं तो दिमाग को भी आराम की जरूरत महसूस होती है. इसका सीधा असर यह होता है कि पढ़ते समय नींद आने लगती है.