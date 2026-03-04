हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री

कोलकाता में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल पर अगर बारिश का साया पड़ा तो नियम साफ हैं. रिजर्व डे के बाद भी मैच पूरा नहीं हुआ तो सुपर-8 में बेहतर स्थान के आधार पर साउथ अफ्रीका सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 04 Mar 2026 08:39 AM (IST)
Preferred Sources

SA vs NZ Semifinal: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है. दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में दूसरी बार आमने-सामने होंगी, लेकिन इस बार मुकाबले की अहमियत कहीं ज्यादा है क्योंकि दांव पर है फाइनल का टिकट. हालांकि इस अहम मुकाबले से पहले एक सवाल चर्चा का विषय बन गया है की अगर इस मैच में बारिश खलल डालती है तो क्या समीकरण होगा.

फॉर्म में साउथ अफ्रीका, उतार-चढ़ाव में न्यूजीलैंड

साउथ अफ्रीका पूरे टूर्नामेंट में शानदार लय में नजर आया है. टीम ने ग्रुप स्टेज और सुपर-8 में लगातार जीत दर्ज की और अब तक अजेय रही है. भारत के खिलाफ मिली जीत ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया है. 

वहीं न्यूजीलैंड की टीम का सफर थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा है. ग्रुप चरण में तीन जीत के साथ टीम ने जगह बनाई, लेकिन सुपर-8 में उन्हें एक हार का सामना करना पड़ा और एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. इसके बावजूद कीवी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रही है.

अगर बारिश ने डाला खलल तो क्या होगा?

सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों के लिए आईसीसी ने खास इंतजाम किए हैं. मैच के दिन अतिरिक्त 90 मिनट का समय रखा गया है, ताकि बारिश की स्थिति में भी खेल पूरा कराया जा सके. अगर 4 मार्च को बारिश के कारण मुकाबला पूरा नहीं हो पाता, तो 5 मार्च को रिजर्व डे रखा गया है. उस दिन मैच वहीं से शुरू होगा, जहां से रुका था.

लेकिन अगर किसी कारण रिजर्व डे पर भी एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी, तो नियम के अनुसार सुपर-8 में बेहतर स्थान पर रहने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी.

किसे मिलेगा फायदा?

सुपर-8 चरण में साउथ अफ्रीका ने अपने ग्रुप में छह अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था. वहीं न्यूजीलैंड तीन अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंचा है. ऐसे में अगर मैच पूरी तरह धुल जाता है, तो साउथ अफ्रीका सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा.

फाइनल की ओर नजर

इस सेमीफाइनल की विजेता टीम 8 मार्च को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में खेलेगी. इसलिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम होने वाला है. फिलहाल फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम साथ दे और मैदान पर पूरा रोमांच देखने को मिले.

Published at : 04 Mar 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
SA Vs NZ T20 World Cup 2026 
