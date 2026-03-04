हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छोटे शहरों में शुरू करें ये 5 बिजनेस, कम निवेश में हर महीने होगी अच्छी कमाई

छोटे शहरों में शुरू करें ये 5 बिजनेस, कम निवेश में हर महीने होगी अच्छी कमाई

छोटे शहरों में आज भी बहुत से लोग ऑनलाइन फॉर्म, आधार अपडेट, पैन सेवाएं, बिजली बिल पेमेंट या टिकट बुकिंग खुद नहीं कर पाते. ऐसे में एक छोटा डिजिटल सेवा केंद्र अच्छी कमाई दे सकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 04 Mar 2026 09:18 AM (IST)
आज के वक्त देश में बहुत से लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय खुद का काम करना पसंद कर रहे हैं. खासकर छोटे शहरों में रहने वाले युवाओं के बीच यह सोच तेजी से बढ़ी है. पहले माना जाता था कि अच्छी कमाई के लिए बड़े शहर जाना जरूरी है. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. इं

इंटरनेट, डिजिटल इंडिया ने छोटे शहरों में भी मौके पैदा कर दिए हैं. सही प्लानिंग और डिमांड को देखकर किए गए निवेश के साथ आप ठीक ठाक कमाई वाला बिजनेस खड़ा कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही 5 बिजनेस. जिन्हें छोटे शहरों में कम पूंजी के साथ शुरू किया जा सकता है.

डिजिटल सेवा केंद्र या ऑनलाइन सर्विस

छोटे शहरों में आज भी बहुत से लोग ऑनलाइन फॉर्म, आधार अपडेट, पैन सेवाएं, बिजली बिल पेमेंट या टिकट बुकिंग खुद नहीं कर पाते. ऐसे में एक छोटा डिजिटल सेवा केंद्र अच्छी कमाई दे सकता है. एक कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन के साथ शुरुआत की जा सकती है. छोटे शहरों में ऐसे शाॅप बहुत कम होते हैं. अगर एक बार लोग आपके पास रेगुलर आने तो फिर धीरे-धीरे दूर के गांव के लोग भी आने लगेंगे. सरकारी योजनाओं से जुड़े काम भी इनकम का अच्छा सोर्स बन सकते हैं.

मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरी शॉप

स्मार्टफोन अब हर गांव-देहात में भी सभी के पास नजर आता है. छोटे शहरों में स्मार्टफोन रिपेयरिंग की जरूरत बहुत रहती है. लेकिन वहां भरोसेमंद मोबाइल टेक्निशियन की डिमांड रहती है जो कि बहुत कम होते हैं. एक छोटा कोर्स करके और जरूरी टूल्स खरीदकर यह काम शुरू किया जा सकता है. शुरुआत में कम मॉडल की एक्सेसरी और जरूरी पार्ट्स रखें. स्क्रीन बदलना, बैटरी रिप्लेसमेंट इन कामों से अच्छी कमाई हो सकती है.

टिफिन सर्विस या होम किचन

छोटे शहरों में भी स्टूडेंट, बैंक वर्कर्स, प्राइवेट जॉब करने वाले लोग घर का खाना ढूंढते हैं. अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है, तो घर से ही टिफिन सर्विस शुरू की जा सकती है. इसमें दुकान किराया देने की जरूरत नहीं पड़ती. साफ सुथरा खाना और टाइम पर डिलीवरी देने से लोगों के बीच भरोसा बनता है. सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोकल मार्केटिंग आसानी से हो जाती है.

छोटा किराना या जनरल स्टोर

रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की मांग कभी खत्म नहीं होती. अगर आपके पास बाजार के पास जगह है. तो छोटा किराना स्टोर बढ़िया कमाई दे सकता है. छोटे शहरों में इनका काफी स्कोप रहता है. शुरुआत में कन स्टॉक रखें और लोकल जरूरत के हिसाब से सामान लेकर आएं. हां छोटे शहरों में लोग पैसे देने के बजाय उधार लेना पसंद करते हैं. लेकिन उधार कम से कम दें और डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन जरूर रखें.

डेयरी या पोल्ट्री फार्मिंग

गांव और छोटे शहरों में दूध और अंडों की मांग हमेशा बनी रहती है. 2 से 3 गाय या छोटी पोल्ट्री यूनिट से भी शुरुआत की जा सकती है. इसमें रेगुलर देखभाल और साफ सफाई जरूरी है. अगर लोकल होटलों या दुकानों से सप्लाई का समझौता हो जाए तो बढ़िया काम बन जाएगा. सही से ही मैनेज कर के चलेंगे तो यह बिजनेस लंबे समय तक अच्छा रिटर्न दे सकता है.

नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Published at : 04 Mar 2026 09:18 AM (IST)
Business Small Business Business Ideas
