छोटे शहरों में शुरू करें ये 5 बिजनेस, कम निवेश में हर महीने होगी अच्छी कमाई

आज के वक्त देश में बहुत से लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय खुद का काम करना पसंद कर रहे हैं. खासकर छोटे शहरों में रहने वाले युवाओं के बीच यह सोच तेजी से बढ़ी है. पहले माना जाता था कि अच्छी कमाई के लिए बड़े शहर जाना जरूरी है. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. इं

इंटरनेट, डिजिटल इंडिया ने छोटे शहरों में भी मौके पैदा कर दिए हैं. सही प्लानिंग और डिमांड को देखकर किए गए निवेश के साथ आप ठीक ठाक कमाई वाला बिजनेस खड़ा कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही 5 बिजनेस. जिन्हें छोटे शहरों में कम पूंजी के साथ शुरू किया जा सकता है.

डिजिटल सेवा केंद्र या ऑनलाइन सर्विस

छोटे शहरों में आज भी बहुत से लोग ऑनलाइन फॉर्म, आधार अपडेट, पैन सेवाएं, बिजली बिल पेमेंट या टिकट बुकिंग खुद नहीं कर पाते. ऐसे में एक छोटा डिजिटल सेवा केंद्र अच्छी कमाई दे सकता है. एक कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन के साथ शुरुआत की जा सकती है. छोटे शहरों में ऐसे शाॅप बहुत कम होते हैं. अगर एक बार लोग आपके पास रेगुलर आने तो फिर धीरे-धीरे दूर के गांव के लोग भी आने लगेंगे. सरकारी योजनाओं से जुड़े काम भी इनकम का अच्छा सोर्स बन सकते हैं.

मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरी शॉप

स्मार्टफोन अब हर गांव-देहात में भी सभी के पास नजर आता है. छोटे शहरों में स्मार्टफोन रिपेयरिंग की जरूरत बहुत रहती है. लेकिन वहां भरोसेमंद मोबाइल टेक्निशियन की डिमांड रहती है जो कि बहुत कम होते हैं. एक छोटा कोर्स करके और जरूरी टूल्स खरीदकर यह काम शुरू किया जा सकता है. शुरुआत में कम मॉडल की एक्सेसरी और जरूरी पार्ट्स रखें. स्क्रीन बदलना, बैटरी रिप्लेसमेंट इन कामों से अच्छी कमाई हो सकती है.

टिफिन सर्विस या होम किचन

छोटे शहरों में भी स्टूडेंट, बैंक वर्कर्स, प्राइवेट जॉब करने वाले लोग घर का खाना ढूंढते हैं. अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है, तो घर से ही टिफिन सर्विस शुरू की जा सकती है. इसमें दुकान किराया देने की जरूरत नहीं पड़ती. साफ सुथरा खाना और टाइम पर डिलीवरी देने से लोगों के बीच भरोसा बनता है. सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोकल मार्केटिंग आसानी से हो जाती है.

छोटा किराना या जनरल स्टोर

रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की मांग कभी खत्म नहीं होती. अगर आपके पास बाजार के पास जगह है. तो छोटा किराना स्टोर बढ़िया कमाई दे सकता है. छोटे शहरों में इनका काफी स्कोप रहता है. शुरुआत में कन स्टॉक रखें और लोकल जरूरत के हिसाब से सामान लेकर आएं. हां छोटे शहरों में लोग पैसे देने के बजाय उधार लेना पसंद करते हैं. लेकिन उधार कम से कम दें और डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन जरूर रखें.

डेयरी या पोल्ट्री फार्मिंग

गांव और छोटे शहरों में दूध और अंडों की मांग हमेशा बनी रहती है. 2 से 3 गाय या छोटी पोल्ट्री यूनिट से भी शुरुआत की जा सकती है. इसमें रेगुलर देखभाल और साफ सफाई जरूरी है. अगर लोकल होटलों या दुकानों से सप्लाई का समझौता हो जाए तो बढ़िया काम बन जाएगा. सही से ही मैनेज कर के चलेंगे तो यह बिजनेस लंबे समय तक अच्छा रिटर्न दे सकता है.

