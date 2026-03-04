गुलाल गोटा बनाना आसान नहीं है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले लाख को आग में गर्म किया जाता है फिर उसे छोटी-छोटी गोलियों का आकार दिया जाता है. उसके बाद, पाइप की मदद से इसे फुलाया जाता है और पानी में ठंडा किया जाता है. ठंडा होने के बाद इसे रंगों वाले गुलाल से भरा जाता है और सील कर दिया जाता है.