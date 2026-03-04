एक्सप्लोरर
Holi 2026: राजा-महाराजा कैसे खेलते थे होली, जानिए क्या होता है गुलाल गोटा?
आजकल लोग बाजार से आर्टिफिशियल रंग खरीदकर होली खेलते हैं, जो कभी-कभी हानिकारक भी हो सकते हैं. गुलाल गोटा प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाता है. यह शाही होली की तरह खेलने का मजेदार अनुभव देता है.
भारत में फाल्गुन का महीना आते ही हर तरफ होली का माहौल बन जाता है. लोग रंग-गुलाल और पानी से होली खेलने की तैयारी करने लगते हैं. बाजार भी इस समय रंग, पिचकारियां और पानी के गुब्बारे बेचने के लिए सज जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में राजा-महाराजा और शाही परिवार किस तरह होली खेलते थे. बताया जाता है कि राजा-महाराजा गुलाल गोटा होली खेलते थे.गुलाल गोटा होली के लिए खास तरह की रंगीन गोलियां होती थीं, जिन्हें शाही परिवारों के लोग एक-दूसरे पर फेंकते थे. यह परंपरा आज भी जयपुर में कायम है. तो आइए जानते हैं कि राजा-महाराजा होली कैसे खेलते थे और गुलाल गोटा क्या होता है.
Published at : 04 Mar 2026 09:06 AM (IST)
