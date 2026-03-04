हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिकी राष्ट्रपति की 'तीसरी लहर' क्या है? व्हाइट हाउस ने क्यों कहा ईरान का सबकुछ तबाह हुआ, ट्रंप का प्लान रिवील

अमेरिकी राष्ट्रपति की 'तीसरी लहर' क्या है? व्हाइट हाउस ने क्यों कहा ईरान का सबकुछ तबाह हुआ, ट्रंप का प्लान रिवील

US Israel Iran Strike: ईरान से जारी जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आया है. ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि ईरान पर हमले की तीसरी वेव आने वाली है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 Mar 2026 09:30 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों की Third Wave (तीसरी लहर) शुरू कर रहा है. यह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद उठाया गया कदम है, जो 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के शुरुआती चरण में हुई थी.

ओवल ऑफिस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले ट्रंप ने कहा कि ईरान में सब कुछ नष्ट हो चुका है. उन्होंने कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं, पहले हमले में 49 लोग मारे गए और मुझे लगता है कि आज नए नेतृत्व पर एक और हमला हुआ है और यह भी काफी बड़ा हमला प्रतीत होता है. इस वजह से उन पर बहुत कड़ा प्रहार किया जा रहा है और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है.' ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि तीसरी लहर आने वाली है.

जिन्हें हम नेता मान रहे थे, मारे गए- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि ईरान पर अमेरिका-इजरायल के 2 हमलों में कई ऐसे लोग मारे गए, जिन्हें वे संभावित नए नेता के रूप में देख रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कि नए नेतृत्व के चुनाव के लिए आयोजित बैठक पर एक बड़ा हमला हुआ है. उन्होंने कहा, 'जिन लोगों को हम नेता मान रहे थे, उनमें से अधिकांश मारे जा चुके हैं. अब हमारे पास एक और ग्रुप है. रिपोर्टों के आधार पर हो सकता है कि वे भी मारे गए हों.'  

उनका सब कुछ तबाह हो चुका: ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की नौसेना, वायु सेना, हवाई निगरानी प्रणाली और रडार सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है. उन्होंने कहा, 'उनके पास नौसेना नहीं है वह नष्ट हो चुकी है. उनके पास वायुसेना नहीं है वह भी नष्ट हो चुकी है. उनके पास हवाई निगरानी प्रणाली नहीं है. उनका रडार नष्ट हो चुका है और लगभग सब कुछ नष्ट हो चुका है.'

अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले का मकसद ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना और शासन को उखाड़ फेंकना था. ईरान ने बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ-साथ रियाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है. हिजबुल्लाह भी इस संघर्ष में शामिल हो गया है और खामेनेई की मौत के बाद इजरायल पर हमले कर रहा है.

ये भी पढ़ें

Iran US War: 'बहुत देर हो चुकी...', डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से युद्ध के बीच बातचीत को लेकर बड़ा बयान, जानें क्या कहा

Published at : 04 Mar 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
America Donald Trump ISRAEL TEHRAN DONALD Trump US Israel Iran Strike Operation Epic Fury
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति की 'तीसरी लहर' क्या है? व्हाइट हाउस ने क्यों कहा ईरान का सबकुछ तबाह हुआ, ट्रंप का प्लान रिवील
अमेरिकी राष्ट्रपति की 'तीसरी लहर' क्या है? व्हाइट हाउस ने क्यों कहा ईरान का सबकुछ तबाह हुआ
विश्व
Israel US Iran War Live: IRGC के दबाव में सुप्रीम लीडर चुने मोजतबा! अमेरिका ने खोला 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' का राज, तेहरान में धमाकों की गूंज
Live: IRGC के दबाव में सुप्रीम लीडर चुने गए मोजतबा! अमेरिका ने खोला 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' का राज
विश्व
US Israel Iran Strike: 1,88,70,00,00,00,000 रुपये, ईरान में अमेरिका के युद्ध का खर्च, ट्रंप ने बताया कब तक चलेगी जंग?
1,88,70,00,00,00,000 रुपये, ईरान में अमेरिका के युद्ध का खर्च, ट्रंप ने बताया कब तक चलेगी जंग?
विश्व
Israel US Iran War: ईरान के हमले में मारे गए 4 अमेरिकी जवानों की तस्वीरें जारी, एक महिला सैनिक भी शामिल, 2 की पहचान बाकी
ईरान के हमले में मारे गए 4 अमेरिकी जवानों की तस्वीरें जारी, एक महिला सैनिक भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति की 'तीसरी लहर' क्या है? व्हाइट हाउस ने क्यों कहा ईरान का सबकुछ तबाह हुआ, ट्रंप का प्लान रिवील
अमेरिकी राष्ट्रपति की 'तीसरी लहर' क्या है? व्हाइट हाउस ने क्यों कहा ईरान का सबकुछ तबाह हुआ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holi 2026: मथुरा में होली की धूम, ब्रज मंडल में पहुंचे 44 लाख से अधिक श्रद्धालु, हुड़दंगियों पर पैनी नजर
मथुरा में होली की धूम, ब्रज मंडल में पहुंचे 44 लाख से अधिक श्रद्धालु, हुड़दंगियों पर पैनी नजर
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
बॉलीवुड
रंगों की मस्ती के बीच छाए बॉलीवुड के ये चार्टबस्टर सॉन्ग्स, एक ने तो पार किए 1 बिलियन व्यूज
रंगों की मस्ती के बीच छाए बॉलीवुड के ये चार्टबस्टर सॉन्ग्स, एक ने तो पार किए 1 बिलियन व्यूज
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
ट्रेंडिंग
Viral Video: गुरुग्राम ऑफिस में होली की धूम, लैपटॉप हाथ में लेकर डांस करता कर्मचारी हुआ वायरल
गुरुग्राम ऑफिस में होली की धूम, लैपटॉप हाथ में लेकर डांस करता कर्मचारी हुआ वायरल
यूटिलिटी
छोटे शहरों में शुरू करें ये 5 बिजनेस, कम निवेश में हर महीने होगी अच्छी कमाई
छोटे शहरों में शुरू करें ये 5 बिजनेस, कम निवेश में हर महीने होगी अच्छी कमाई
हेल्थ
CRISPR Blood Test For Cancer: क्या ब्लड टेस्ट से पता लग सकता है कैंसर, ट्यूमर बनने से पहले कैसे पता लगेगी दिक्कत?
क्या ब्लड टेस्ट से पता लग सकता है कैंसर, ट्यूमर बनने से पहले कैसे पता लगेगी दिक्कत?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget