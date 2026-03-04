एक्सप्लोरर
High Heel Ban: इस देश में हाई हील्स पर लगा है बैन, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
High Heel Ban: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर हाई हील्स पहनना प्रतिबंधित है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह.
High Heel Ban: सोचिए कि आप ग्रीस की एक ड्रीम ट्रिप प्लान कर रहे हैं. आप पुराने खंडहरों पर फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हैं लेकिन आपको अपने जूतों की वजह से एंट्री पर ही रोक दिया जाए. दरअसल ग्रीस में बड़े ऐतिहासिक स्मारकों पर हाई हील्स पहनना पूरी तरह से मना है. आइए जानते हैं ग्रीस में यह कदम क्यों उठाया गया.
Published at : 04 Mar 2026 09:30 AM (IST)
