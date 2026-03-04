दुनिया की सबसे अमीर महिलाएं, जिनकी दौलत से आज के अरबपति भी पड़ जाएं फीके

अमीर लोगों की चर्चा में अक्सर Elon Musk या Jeff Bezos जैसे नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि कुछ महिलाओं की संपत्ति इतनी बड़ी रही है कि उसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक दिखा. लंबे समय तक संपत्ति और कारोबार के नियम पुरुषों के पक्ष में रहे. ऐसे में बड़ी महिला उद्योगपतियों का उभरना एक बड़ा बदलाव माना जाता है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहले महिलाएं ज्यादातर विरासत पर निर्भर थीं, लेकिन बाद में कई महिलाओं ने खुद कारोबार संभाला और उसे बढ़ाया. आइए उन महिलाओं के बारे में जानें.

लिलियन बेटनकोर्ट- कॉस्मेटिक्स साम्राज्य

फ्रांस की Liliane Bettencourt को इतिहास की सबसे अमीर महिलाओं में गिना जाता है. वे L'Oréal की प्रमुख हिस्सेदार रहीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में उनकी संपत्ति का अनुमान 40.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लगाया गया था. यह आंकड़ा मौजूदा अरबपतियों की संपत्ति से कई गुना ज्यादा बताया गया.

उनके नेतृत्व में लोरियल ने Lancôme और Maybelline जैसे ब्रांड्स के जरिए वैश्विक बाजार में पकड़ मजबूत की. उनकी संपत्ति को उस समय की वैश्विक जीडीपी का लगभग 0.055% माना गया. बाद में वे डिमेंशिया से पीड़ित हुईं और 2012 में उनके पोते ने कारोबार की जिम्मेदारी संभाली.

यांग हुइयान- रियल एस्टेट की ताकत

चीन की Yang Huiyan को उनके पिता से Country Garden कंपनी विरासत में मिली. हालांकि वे शुरू से ही कंपनी के काम में सक्रिय थीं और किशोरावस्था से बोर्ड मीटिंग में शामिल होती थीं.

2007 की आर्थिक मंदी में उनकी 16.2 अरब डॉलर की संपत्ति में गिरावट आई. इसके बावजूद उन्होंने कारोबार जारी रखा. 2014 में नए शेयर जारी कर 410 मिलियन डॉलर जुटाने में उनकी अहम भूमिका रही. इससे कंपनी को वित्तीय मजबूती मिली.

ऐनी कॉक्स चैंबर्स- मीडिया कारोबार

अमेरिका की Anne Cox Chambers राजदूत होने के साथ मीडिया कारोबार से भी जुड़ी रहीं. उनकी संपत्ति उनके पिता की कंपनी Cox Enterprises से आई. इस कंपनी के पास अखबार और केबल टीवी नेटवर्क हैं.

ऐनी कंपनी के बोर्ड में सक्रिय रहीं और अटलांटा न्यूजपेपर्स की चेयरमैन के रूप में काम किया. 96 साल की उम्र में रिटायर होने से पहले उन्होंने लगभग 15.3 अरब डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन किया.

चार्लेन डे कार्वाल्हो-हेनेकेन: पेय उद्योग

नीदरलैंड की Charlene de Carvalho-Heineken ने 2002 में अपने पिता की मृत्यु के बाद Heineken में 25% हिस्सेदारी संभाली. उन्होंने कंपनी के सीईओ के चयन में अहम भूमिका निभाई. उनके कार्यकाल में कंपनी ने करीब 30 अरब डॉलर के बड़े अधिग्रहण किए. 2016 में उनकी संपत्ति 12.7 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंची.

सुजैन क्लैटन- ऑटो और फार्मा

जर्मनी की Susanne Klatten की 17.4 अरब डॉलर की संपत्ति का बड़ा हिस्सा BMW में उनकी हिस्सेदारी से जुड़ा है. उन्हें यह हिस्सेदारी उनके पिता हर्बर्ट क्वांट से विरासत में मिली. उन्होंने फार्मा और पवन ऊर्जा क्षेत्रों में भी निवेश किया. वे Altana AG की मालिक हैं. 2013 में जर्मनी की चांसलर Angela Merkel की पार्टी को दान देने के कारण वे चर्चा में भी रहीं.

