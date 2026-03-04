हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया की सबसे अमीर महिलाएं, जिनकी दौलत से आज के अरबपति भी पड़ जाएं फीके

दुनिया की सबसे अमीर महिलाएं, जिनकी दौलत से आज के अरबपति भी पड़ जाएं फीके

इतिहास में कई महिलाएं ऐसी रहीं जिनकी संपत्ति आज के बड़े अरबपतियों से भी ज्यादा आंकी गई. आइए उन महिलाओं के काम के बारे में जानें और यह भी जानें कि उनकी संपत्ति आखिर कितनी रही.

By : निधि पाल | Updated at : 04 Mar 2026 09:28 AM (IST)
अमीर लोगों की चर्चा में अक्सर Elon Musk या Jeff Bezos जैसे नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि कुछ महिलाओं की संपत्ति इतनी बड़ी रही है कि उसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक दिखा. लंबे समय तक संपत्ति और कारोबार के नियम पुरुषों के पक्ष में रहे. ऐसे में बड़ी महिला उद्योगपतियों का उभरना एक बड़ा बदलाव माना जाता है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहले महिलाएं ज्यादातर विरासत पर निर्भर थीं, लेकिन बाद में कई महिलाओं ने खुद कारोबार संभाला और उसे बढ़ाया. आइए उन महिलाओं के बारे में जानें. 

लिलियन बेटनकोर्ट- कॉस्मेटिक्स साम्राज्य

फ्रांस की Liliane Bettencourt को इतिहास की सबसे अमीर महिलाओं में गिना जाता है. वे L'Oréal की प्रमुख हिस्सेदार रहीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में उनकी संपत्ति का अनुमान 40.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लगाया गया था. यह आंकड़ा मौजूदा अरबपतियों की संपत्ति से कई गुना ज्यादा बताया गया. 

उनके नेतृत्व में लोरियल ने Lancôme और Maybelline जैसे ब्रांड्स के जरिए वैश्विक बाजार में पकड़ मजबूत की. उनकी संपत्ति को उस समय की वैश्विक जीडीपी का लगभग 0.055% माना गया. बाद में वे डिमेंशिया से पीड़ित हुईं और 2012 में उनके पोते ने कारोबार की जिम्मेदारी संभाली.

यांग हुइयान- रियल एस्टेट की ताकत

चीन की Yang Huiyan को उनके पिता से Country Garden कंपनी विरासत में मिली. हालांकि वे शुरू से ही कंपनी के काम में सक्रिय थीं और किशोरावस्था से बोर्ड मीटिंग में शामिल होती थीं. 

2007 की आर्थिक मंदी में उनकी 16.2 अरब डॉलर की संपत्ति में गिरावट आई. इसके बावजूद उन्होंने कारोबार जारी रखा. 2014 में नए शेयर जारी कर 410 मिलियन डॉलर जुटाने में उनकी अहम भूमिका रही. इससे कंपनी को वित्तीय मजबूती मिली.

ऐनी कॉक्स चैंबर्स- मीडिया कारोबार

अमेरिका की Anne Cox Chambers राजदूत होने के साथ मीडिया कारोबार से भी जुड़ी रहीं. उनकी संपत्ति उनके पिता की कंपनी Cox Enterprises से आई. इस कंपनी के पास अखबार और केबल टीवी नेटवर्क हैं.

ऐनी कंपनी के बोर्ड में सक्रिय रहीं और अटलांटा न्यूजपेपर्स की चेयरमैन के रूप में काम किया. 96 साल की उम्र में रिटायर होने से पहले उन्होंने लगभग 15.3 अरब डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन किया.

चार्लेन डे कार्वाल्हो-हेनेकेन: पेय उद्योग

नीदरलैंड की Charlene de Carvalho-Heineken ने 2002 में अपने पिता की मृत्यु के बाद Heineken में 25% हिस्सेदारी संभाली. उन्होंने कंपनी के सीईओ के चयन में अहम भूमिका निभाई. उनके कार्यकाल में कंपनी ने करीब 30 अरब डॉलर के बड़े अधिग्रहण किए. 2016 में उनकी संपत्ति 12.7 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंची. 

सुजैन क्लैटन- ऑटो और फार्मा

जर्मनी की Susanne Klatten की 17.4 अरब डॉलर की संपत्ति का बड़ा हिस्सा BMW में उनकी हिस्सेदारी से जुड़ा है. उन्हें यह हिस्सेदारी उनके पिता हर्बर्ट क्वांट से विरासत में मिली. उन्होंने फार्मा और पवन ऊर्जा क्षेत्रों में भी निवेश किया. वे Altana AG की मालिक हैं. 2013 में जर्मनी की चांसलर Angela Merkel की पार्टी को दान देने के कारण वे चर्चा में भी रहीं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 04 Mar 2026 09:28 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

