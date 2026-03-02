हरियाणा के सीएम से कैसे कर सकते हैं शिकायत, जानें क्या होता है प्रोटोकॉल?

सबसे पहले आपको संबंधित विभाग या अधिकारी के पास अपनी समस्या रखनी चाहिए. अगर वहां से समाधान नहीं मिलता, शिकायत को नजरअंदाज किया जाता है या अनावश्यक देरी की जाती है, तब आप मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं यानी सीएम से शिकायत करना अंतिम कदम माना जाता है, जब बाकी स्तर पर समाधान न मिले.