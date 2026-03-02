हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हरियाणा के सीएम से कैसे कर सकते हैं शिकायत, जानें क्या होता है प्रोटोकॉल?

कई बार लोग सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन समय पर समाधान नहीं मिल पाता. ऐसी स्थिति में हरियाणा के सीएम से शिकायत करने की पूरी व्यवस्था सरकार ने बना रखी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Mar 2026 09:40 AM (IST)
कई बार लोग सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन समय पर समाधान नहीं मिल पाता. ऐसी स्थिति में हरियाणा के सीएम से शिकायत करने की पूरी व्यवस्था सरकार ने बना रखी है.

अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर किसी सरकारी दफ्तर में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वे सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं. कई बार लोग सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन समय पर समाधान नहीं मिल पाता. ऐसी स्थिति में हरियाणा के सीएम से शिकायत करने की पूरी व्यवस्था सरकार ने बना रखी है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि हरियाणा के सीएम से शिकायत कैसे कर सकते हैं और प्रोटोकॉल क्या होता है.

सबसे पहले आपको संबंधित विभाग या अधिकारी के पास अपनी समस्या रखनी चाहिए. अगर वहां से समाधान नहीं मिलता, शिकायत को नजरअंदाज किया जाता है या अनावश्यक देरी की जाती है, तब आप मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं यानी सीएम से शिकायत करना अंतिम कदम माना जाता है, जब बाकी स्तर पर समाधान न मिले.
सबसे पहले आपको संबंधित विभाग या अधिकारी के पास अपनी समस्या रखनी चाहिए. अगर वहां से समाधान नहीं मिलता, शिकायत को नजरअंदाज किया जाता है या अनावश्यक देरी की जाती है, तब आप मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं यानी सीएम से शिकायत करना अंतिम कदम माना जाता है, जब बाकी स्तर पर समाधान न मिले.
हरियाणा सरकार ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181, कार्यालय संपर्क नंबर स0172-2749394 / 2749395 और अन्य संपर्क नंबर 0172-2749396 / 2749409. इन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी समस्या सीधे दर्ज करा सकते हैं. कॉल के दौरान अपनी पूरी जानकारी और समस्या साफ-साफ बताएं.
हरियाणा सरकार ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181, कार्यालय संपर्क नंबर स0172-2749394 / 2749395 और अन्य संपर्क नंबर 0172-2749396 / 2749409. इन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी समस्या सीधे दर्ज करा सकते हैं. कॉल के दौरान अपनी पूरी जानकारी और समस्या साफ-साफ बताएं.
Published at : 02 Mar 2026 09:40 AM (IST)
Haryana Chief Minister CM Window Haryana Haryana Chief Minister Complaint Haryana Chief Minister Complaint Helpline

