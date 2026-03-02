एक्सप्लोरर
हरियाणा के सीएम से कैसे कर सकते हैं शिकायत, जानें क्या होता है प्रोटोकॉल?
कई बार लोग सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन समय पर समाधान नहीं मिल पाता. ऐसी स्थिति में हरियाणा के सीएम से शिकायत करने की पूरी व्यवस्था सरकार ने बना रखी है.
अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर किसी सरकारी दफ्तर में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वे सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं. कई बार लोग सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन समय पर समाधान नहीं मिल पाता. ऐसी स्थिति में हरियाणा के सीएम से शिकायत करने की पूरी व्यवस्था सरकार ने बना रखी है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि हरियाणा के सीएम से शिकायत कैसे कर सकते हैं और प्रोटोकॉल क्या होता है.
Published at : 02 Mar 2026 09:40 AM (IST)
