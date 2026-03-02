कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि गुजिया की जड़ें विदेशी हो सकती हैं. खासकर तुर्की और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई. इसकी तुलना अक्सर तुर्की के बकलावा से की जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों में आटे की परत के अंदर मेवे और मीठी फिलिंग भरी जाती है. एक और थ्योरी यह है कि गुजिया समोसे का एक मीठा रूप है. इसके बारे में माना जाता है कि वह खुद सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के जरिए भारत पहुंचा था.