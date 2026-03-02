हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHoli 2026: क्या इंडियन मिठाई है गुजिया, जानें भारत तक कैसे पहुंचा इसका स्वाद?

Holi 2026: क्या इंडियन मिठाई है गुजिया, जानें भारत तक कैसे पहुंचा इसका स्वाद?

Holi 2026: भारत में होली के त्योहार पर गुजिया बनाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है. आइए जानते हैं आखिर भारत तक गुजिया कैसे पहुंची और इसका इतिहास क्या है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Mar 2026 09:46 PM (IST)
Holi 2026: भारत में होली के त्योहार पर गुजिया बनाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है. आइए जानते हैं आखिर भारत तक गुजिया कैसे पहुंची और इसका इतिहास क्या है.

Holi 2026: भारत में होली का त्योहार काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है. लेकिन यह त्योहार सिर्फ रंगों के बारे में नहीं है बल्कि इस त्योहार पर घर में मिठाइयां भी बनाई जाती हैं. इनमें गुजिया की एक खास जगह है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है की गुजिया भारतीय ही है या फिर कहीं और से आई है? आइए जानते हैं.

1/6
कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि गुजिया की जड़ें विदेशी हो सकती हैं. खासकर तुर्की और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई. इसकी तुलना अक्सर तुर्की के बकलावा से की जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों में आटे की परत के अंदर मेवे और मीठी फिलिंग भरी जाती है. एक और थ्योरी यह है कि गुजिया समोसे का एक मीठा रूप है. इसके बारे में माना जाता है कि वह खुद सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के जरिए भारत पहुंचा था.
कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि गुजिया की जड़ें विदेशी हो सकती हैं. खासकर तुर्की और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई. इसकी तुलना अक्सर तुर्की के बकलावा से की जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों में आटे की परत के अंदर मेवे और मीठी फिलिंग भरी जाती है. एक और थ्योरी यह है कि गुजिया समोसे का एक मीठा रूप है. इसके बारे में माना जाता है कि वह खुद सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के जरिए भारत पहुंचा था.
2/6
दूसरी तरफ कई जानकारों का ऐसा तर्क है कि गुजिया की जड़ें गहरी भारतीय हैं. पुराने संस्कृत ग्रंथों में करणिका नाम की एक मिठाई का जिक्र है. इसे कई लोग गुजिया का शुरुआती रूप मानते हैं. इसके अलावा मौर्य काल की मूर्तियों में भरी हुई पेस्ट्री जैसी चीजें दिखती हैं.
दूसरी तरफ कई जानकारों का ऐसा तर्क है कि गुजिया की जड़ें गहरी भारतीय हैं. पुराने संस्कृत ग्रंथों में करणिका नाम की एक मिठाई का जिक्र है. इसे कई लोग गुजिया का शुरुआती रूप मानते हैं. इसके अलावा मौर्य काल की मूर्तियों में भरी हुई पेस्ट्री जैसी चीजें दिखती हैं.
Published at : 02 Mar 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
HOLI SWEET Holi 2026 Gujiya History

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Iran India Relations: हथियार, घोड़े और कालीन... ईरान से क्या-क्या मंगाते थे मुगल, जानें तब कैसे थे भारत से रिश्ते?
हथियार, घोड़े और कालीन... ईरान से क्या-क्या मंगाते थे मुगल, जानें तब कैसे थे भारत से रिश्ते?
जनरल नॉलेज
Shia Muslims In World: दुनिया में कितनी है शिया मुसलमानों की आबादी, इसमें भारत में कितने?
दुनिया में कितनी है शिया मुसलमानों की आबादी, इसमें भारत में कितने?
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz Crisis: होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते कितना तेल आता है भारत, इसके बंद होने से कैसे छाएगा तेल संकट?
होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते कितना तेल आता है भारत, इसके बंद होने से कैसे छाएगा तेल संकट?
जनरल नॉलेज
Indians In Middle East: मिडिल ईस्ट में कितने भारतीय, जानें कहां है इनकी सबसे ज्यादा तादाद?
मिडिल ईस्ट में कितने भारतीय, जानें कहां है इनकी सबसे ज्यादा तादाद?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने क्या कह दिया? RJD को चुभेगी ये बात!
तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने क्या कह दिया? RJD को चुभेगी ये बात!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
क्रिकेट
जून में भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट और वनडे सीरीज, जानें वेन्यू और शेड्यूल समेत फुल डिटेल्स
जून में भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट और वनडे सीरीज, जानें वेन्यू और शेड्यूल समेत फुल डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
हेल्थ
Lunar Eclipse And Pregnancy: चंद्र ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखें गर्भवती महिलाएं, वरना बच्चे पर पड़ता है खराब असर?
चंद्र ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखें गर्भवती महिलाएं, वरना बच्चे पर पड़ता है खराब असर?
Results
IBPS Clerk Mains Result: IBPS क्लर्क मेंस का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें नतीजे  
IBPS क्लर्क मेंस का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें नतीजे  
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget