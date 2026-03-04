मथुरा में होली की धूम, ब्रज मंडल में पहुंचे 44 लाख से अधिक श्रद्धालु, हुड़दंगियों पर पैनी नजर

देश भर में रंगों के त्योहार होली महोत्सव को लेकर खुशी और उमंग का माहौल है, होली का कुछ ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है. उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अनूठी होली एवं राधा और श्रीकृष्ण के अलौकिक प्रेम के लिए विख्यात ब्रज मण्डल (मथुरा, वृन्दावन सहित जिले के सभी तीर्थस्थल) में अब तक 44 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां आ चुके हैं.

इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि अब तक कुल 44 लाख श्रद्धालुओं के ब्रज की होली के विभिन्न उत्सवों में शामिल होने की जानकारी मिली है. उन्होंने बताया कि ब्रज में अभी भी देश-विदेश के श्रद्धालुओं का आना जारी है.

बड़ी संख्या में दूर-दराज से आते हैं श्रद्धालु

उन्होंने बताया कि बरसाना के लाडली जी के सफेद छतरी पर विराजमान होकर दर्शन देने, चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया को बलदेव व जाब गांव के हुरंगा तथा राधारानी की नानी के गांव मुखराई में चरकुला नृत्य आदि अनेक ऐसे अवसर हैं जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. रावत ने बताया कि अनुमान है कि ऐसे में अभी पांच-छह लाख और श्रद्धालुओं का आगमन हो सकता है. उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं.

हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर, 24 से अधिक भेज गए जेल

इसी बीच रंगों के पर्व पर किसी प्रकार व्यवधान न पड़े, इसके लिए पुलिस ने कमर कस ली है. होली की आड़ में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है. गोवर्धन एवं मगोर्रा थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा भीड़ में महिलाओं के ऊपर जबरन गुलाल फेंकने व हुड़दंग करने के आरोप में 24 से अधिक उपद्रवियों को जेल भेजा गया है. उन्होंने बताया कि गोवर्धन तथा मगोर्रा थाना क्षेत्रों में क्रमश: 17 तथा नौ हुड़दंगियों को शांतिभंग करने के आरोप में कार्रवाई कर जेल भेजा जा चुका है.