रुहोल्ला खोमैनी और अली खामेनेई से पहले कैसा था ईरान, जानें मॉर्डन देश कैसे बना कट्टर?
रुहोल्ला खोमैनी और अली खामेनेई से पहले ईरान एक तेजी से आधुनिक बनता देश था, जहां पश्चिमी प्रभाव साफ दिखता था. लेकिन राजनीतिक दमन, विदेशी दखल और सामाजिक असंतोष ने 1979 की क्रांति को जन्म दिया.
इस्लामी क्रांति से पहले ईरान कैसा था
Published at : 03 Mar 2026 10:58 AM (IST)
