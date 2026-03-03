रुहोल्ला खोमैनी और अली खामेनेई से पहले कैसा था ईरान, जानें मॉर्डन देश कैसे बना कट्टर?

1979 की इस्लामी क्रांति से पहले ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था. उनका दौर 1941 से 1979 तक चला. इस दौरान ईरान ने तेज आर्थिक विकास देखा, खासकर तेल की कमाई के दम पर.