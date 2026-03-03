हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजरुहोल्ला खोमैनी और अली खामेनेई से पहले कैसा था ईरान, जानें मॉर्डन देश कैसे बना कट्टर?

रुहोल्ला खोमैनी और अली खामेनेई से पहले कैसा था ईरान, जानें मॉर्डन देश कैसे बना कट्टर?

रुहोल्ला खोमैनी और अली खामेनेई से पहले ईरान एक तेजी से आधुनिक बनता देश था, जहां पश्चिमी प्रभाव साफ दिखता था. लेकिन राजनीतिक दमन, विदेशी दखल और सामाजिक असंतोष ने 1979 की क्रांति को जन्म दिया.

By : निधि पाल  | Updated at : 03 Mar 2026 11:07 AM (IST)
रुहोल्ला खोमैनी और अली खामेनेई से पहले ईरान एक तेजी से आधुनिक बनता देश था, जहां पश्चिमी प्रभाव साफ दिखता था. लेकिन राजनीतिक दमन, विदेशी दखल और सामाजिक असंतोष ने 1979 की क्रांति को जन्म दिया.

इस्लामी क्रांति से पहले ईरान कैसा था

1/10
1979 की इस्लामी क्रांति से पहले ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था. उनका दौर 1941 से 1979 तक चला. इस दौरान ईरान ने तेज आर्थिक विकास देखा, खासकर तेल की कमाई के दम पर.
1979 की इस्लामी क्रांति से पहले ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था. उनका दौर 1941 से 1979 तक चला. इस दौरान ईरान ने तेज आर्थिक विकास देखा, खासकर तेल की कमाई के दम पर.
2/10
तेहरान जैसे शहरों को उस समय मिडिल ईस्ट का मॉडर्न चेहरा कहा जाता था. ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, सिनेमा हॉल, पश्चिमी कपड़े और खुला सामाजिक माहौल आम बात थी.
तेहरान जैसे शहरों को उस समय मिडिल ईस्ट का मॉडर्न चेहरा कहा जाता था. ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, सिनेमा हॉल, पश्चिमी कपड़े और खुला सामाजिक माहौल आम बात थी.
Published at : 03 Mar 2026 10:58 AM (IST)
