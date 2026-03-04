गुरुग्राम ऑफिस में होली की धूम, लैपटॉप हाथ में लेकर डांस करता कर्मचारी हुआ वायरल

होली का त्यौहार चल रहा है और सोशल मीडिया पर देश के अलग-अलग हिस्सों से होली के सेलिब्रेशन के वीडियो सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक होली सेलिब्रेशन का वीडियो गुरुग्राम से भी खूब वायरल हो रहा है. दरअसल गुरुग्राम के कॉरपोरेट ऑफिस में मनाई गई होली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो में रंग, गुलाल और म्यूजिक के बीच एक कर्मचारी लैपटॉप हाथ में लेकर होली की पार्टी में झूमते हुए नजर आ रहा है. त्योहार और ऑफिस के टारगेट दोनों को साथ लेकर चलने वाले इस वीडियो ने लोगों को भी हंसने पर मजबूर कर दिया है.

लैपटॉप लेकर ऑफिस की होली पार्टी में नाचता दिखा कर्मचारी

क्या है इस वीडियो में?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर गौरांशी नाम की यूजर ने शेयर किया है जो गुरुग्राम स्थित Accenture के ऑफिस में होली सेलिब्रेशन का हिस्सा थी. क्लिप में ऑफिस के कर्मचारी एक दूसरे को रंग लगाते हुए हंसते, मुस्कुराते और कैमरे के सामने पोज देते नजर आ रहे हैं. लेकिन वीडियो की शुरुआत में दिखा एक सीन सबसे ज्यादा में चर्चा में है. दरअसल एक युवक हाथ में लैपटॉप पकड़े हुए पूरे जोश में डांस करता दिखाई देता है. ऐसा लग रहा है मानो वह काम और त्योहार दोनों को एक साथ मैनेज कर रहा है. ऑफिस के माहौल में रंगों की मस्ती और प्रोफेशनल सेटअप का यह संगम सोशल मीडिया पर लोगों को काफी रिलेटेबल लगा. वही इस वीडियो को देखकर लोग कई तरह के मजाकिया कमेंट्स भी करते दिखाई दिए हैं.

View this post on Instagram A post shared by G A U R A N S H I♡ (@gaur.anshi_)

सोशल मीडिया पर आए लोगों के मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर कमेंट किए. कई लोगों ने कॉर्पोरेट लाइफ को लेकर मजाक के अंदाज में अपनी बात रखी. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया फोमो हो रहा है भाई, अब तो... वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है मजे हो रहे हैं फुल. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कॉर्पोरेट में भी इतने मजे होते है? एक और यूजर कमेंट करता है मुझे बी खेलनी है ऐसी होली. एक यूजर कहता है बस इतना सा रंग ये कैसी होली है...इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है वर्क फ्रॉम होम वाले क्या करें? वहीं दूसरा यूजर लिखता है हम किस कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में भी गड़बड़ है. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है ऐसा भी होता है, हमारे यहां तो ऑफिस में काम कराया जाता है होली के नाम पे.

