Viral Video: गुरुग्राम ऑफिस में होली की धूम, लैपटॉप हाथ में लेकर डांस करता कर्मचारी हुआ वायरल

इस वीडियो में रंग, गुलाल और म्यूजिक के बीच एक कर्मचारी लैपटॉप हाथ में लेकर होली की पार्टी में झूमते हुए नजर आ रहा है. इस वीडियो ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 04 Mar 2026 08:12 AM (IST)
Preferred Sources

होली का त्यौहार चल रहा है और सोशल मीडिया पर देश के अलग-अलग हिस्सों से होली के सेलिब्रेशन के वीडियो सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक होली सेलिब्रेशन का वीडियो गुरुग्राम से भी खूब वायरल हो रहा है. दरअसल गुरुग्राम के कॉरपोरेट ऑफिस में मनाई गई होली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो में रंग, गुलाल और म्यूजिक के बीच एक कर्मचारी लैपटॉप हाथ में लेकर होली की पार्टी में झूमते हुए नजर आ रहा है. त्योहार और ऑफिस के टारगेट  दोनों को साथ लेकर चलने वाले इस वीडियो ने लोगों को भी हंसने पर मजबूर कर दिया है.
लैपटॉप लेकर ऑफिस की होली पार्टी में नाचता दिखा कर्मचारी

क्या है इस वीडियो में?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर गौरांशी नाम की यूजर ने शेयर किया है जो गुरुग्राम स्थित Accenture के ऑफिस में होली सेलिब्रेशन का हिस्सा थी. क्लिप में ऑफिस के कर्मचारी एक दूसरे को रंग लगाते हुए हंसते, मुस्कुराते और कैमरे के सामने पोज देते नजर आ रहे हैं. लेकिन वीडियो की शुरुआत में दिखा एक सीन सबसे ज्यादा में चर्चा में है. दरअसल एक युवक हाथ में लैपटॉप पकड़े हुए पूरे जोश में डांस करता दिखाई देता है. ऐसा लग रहा है मानो वह काम और त्योहार दोनों को एक साथ मैनेज कर रहा है. ऑफिस के माहौल में रंगों की मस्ती और प्रोफेशनल सेटअप का यह संगम सोशल मीडिया पर लोगों को काफी रिलेटेबल लगा. वही इस वीडियो को देखकर लोग कई तरह के मजाकिया कमेंट्स भी करते दिखाई दिए हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by G A U R A N S H I♡ (@gaur.anshi_)

सोशल मीडिया पर आए लोगों के मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर कमेंट किए. कई लोगों ने कॉर्पोरेट लाइफ को लेकर मजाक के अंदाज में अपनी बात रखी. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया फोमो हो रहा है भाई, अब तो... वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है मजे हो रहे हैं फुल. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कॉर्पोरेट में भी इतने मजे होते है? एक और यूजर कमेंट करता है मुझे बी खेलनी है ऐसी होली. एक यूजर कहता है बस इतना सा रंग ये कैसी होली है...इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है वर्क फ्रॉम होम वाले क्या करें? वहीं दूसरा यूजर लिखता है हम किस कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में भी गड़बड़ है. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है ऐसा भी होता है, हमारे यहां तो ऑफिस में काम कराया जाता है होली के नाम पे.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 04 Mar 2026 08:12 AM (IST)
