हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजईरान की लड़कियां किस उम्र में बन जाती हैं मां, क्या है वहां का फर्टिलिटी रेट

ईरान की लड़कियां किस उम्र में बन जाती हैं मां, क्या है वहां का फर्टिलिटी रेट

ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के में यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ईरान में मां बनने की उम्र क्या है और वहां का फर्टिलिटी रेट क्या कहता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 03 Mar 2026 12:21 PM (IST)
ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के में यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ईरान में मां बनने की उम्र क्या है और वहां का फर्टिलिटी रेट क्या कहता है.

अमेरिका और इजरायल के साथ जारी टकराव के बीच ईरान फिर सुर्खियों में है. चार दिन से चल रही जंग के बीच वहां की राजनीति, समाज और महिलाओं की स्थिति पर चर्चा तेज है. ऐसे माहौल में एक सवाल बार-बार उठ रहा है कि ईरान में लड़कियां किस उम्र में मां बनती हैं और वहां का फर्टिलिटी रेट क्या है. ताजा रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़े इस पर साफ तस्वीर पेश करते हैं.

1/7
ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है. हिजाब कानून और धार्मिक पुलिस की सख्ती को लेकर कई बार बड़े प्रदर्शन हुए हैं. इसके बावजूद जनसंख्या और मातृत्व से जुड़े आंकड़े एक अलग तस्वीर दिखाते हैं.
ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है. हिजाब कानून और धार्मिक पुलिस की सख्ती को लेकर कई बार बड़े प्रदर्शन हुए हैं. इसके बावजूद जनसंख्या और मातृत्व से जुड़े आंकड़े एक अलग तस्वीर दिखाते हैं.
2/7
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान में ज्यादातर महिलाएं 25 से 29 साल की उम्र के बीच अपना पहला बच्चा जन्म देती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 87 प्रतिशत महिलाएं इसी आयु वर्ग में पहली बार मां बनती हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान में ज्यादातर महिलाएं 25 से 29 साल की उम्र के बीच अपना पहला बच्चा जन्म देती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 87 प्रतिशत महिलाएं इसी आयु वर्ग में पहली बार मां बनती हैं.
Published at : 03 Mar 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Middle East Tension Iran Fertility Rate Iran Birth Rate Data

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Chabahar Port Investment: ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने कितने करोड़ किए थे खर्च, खामेनेई के खात्मे से क्या रुक जाएगा यह प्रोजेक्ट?
ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने कितने करोड़ किए थे खर्च, खामेनेई के खात्मे से क्या रुक जाएगा यह प्रोजेक्ट?
जनरल नॉलेज
इस मुस्लिम देश में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय, नाम सुनकर नहीं होगा यकीन
इस मुस्लिम देश में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय, नाम सुनकर नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने के लिए कौन सा यूरेनियम चाहिए, ईरान को कहां से मिलता है ये सामान?
परमाणु बम बनाने के लिए कौन सा यूरेनियम चाहिए, ईरान को कहां से मिलता है ये सामान?
जनरल नॉलेज
Saudi Arabia Population: सऊदी अरब में कितने शिया और कितने सुन्नी मुसलमान, जानें आबादी का पूरा हिसाब-किताब?
सऊदी अरब में कितने शिया और कितने सुन्नी मुसलमान, जानें आबादी का पूरा हिसाब-किताब?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
बिहार
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
क्रिकेट
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
लाइफस्टाइल
Happy Holi 2026 Wishes in Bhojpuri: इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स
इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स, आ जाएगा मजा
नौकरी
UP Jobs 2026: यूपी में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और आवेदन की तारीख
यूपी में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और आवेदन की तारीख
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget