Airplane Fuel Storage: एयरप्लेन में कहां रखा जाता है फ्यूल, जवाब सुनकर नहीं होगा यकीन

Airplane Fuel Storage: हवाई जहाज का फ्यूल कभी भी मेन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता. आइए जानते हैं कि आखिर हवाई जहाज का फ्यूल कहां पर स्टोर होता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 03 Mar 2026 03:46 PM (IST)
Airplane Fuel Storage: जब भी हम किसी हवाई जहाज के बारे में सोचते हैं तो हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि उसकी भारी मात्रा में फ्यूल सप्लाई मेन बॉडी के अंदर इंजन के आसपास ही कहीं स्टोर होती होगी. लेकिन ऐसा नहीं है. आइए जानते हैं कि हवाई जहाज का फ्यूल कहां पर स्टोर होता है.

ज्यादातर कमर्शियल एयरक्राफ्ट अपने विंग्स में बने खोखले कंपार्टमेंट के अंदर फ्यूल स्टोर करते हैं. इस जगह को विंग टैंक कहा जाता है. इन्हें एवियशन फ्यूल को सुरक्षित रूप से रखने के लिए खास तौर पर सील किया जाता है.
एयरप्लेन वजन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं. विंग्स एयरक्राफ्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास होते हैं. विंग्स में भारी फ्यूल स्टोर करने से एयरक्राफ्ट टेकऑफ, क्रूजिंग और लैंडिंग के दौरान काफी बेहतर बैलेंस और स्टेबिलिटी बनाए रख सकता है. अगर फ्यूल को एयरक्राफ्ट के आगे या फिर पीछे स्टोर किया जाता है तो उड़ान के बीच में फ्यूल खर्च होने पर बैलेंस में खतरनाक बदलाव हो सकता है.
Published at : 03 Mar 2026 03:46 PM (IST)
