एयरप्लेन वजन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं. विंग्स एयरक्राफ्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास होते हैं. विंग्स में भारी फ्यूल स्टोर करने से एयरक्राफ्ट टेकऑफ, क्रूजिंग और लैंडिंग के दौरान काफी बेहतर बैलेंस और स्टेबिलिटी बनाए रख सकता है. अगर फ्यूल को एयरक्राफ्ट के आगे या फिर पीछे स्टोर किया जाता है तो उड़ान के बीच में फ्यूल खर्च होने पर बैलेंस में खतरनाक बदलाव हो सकता है.