Airplane Fuel Storage: एयरप्लेन में कहां रखा जाता है फ्यूल, जवाब सुनकर नहीं होगा यकीन
Airplane Fuel Storage: हवाई जहाज का फ्यूल कभी भी मेन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता. आइए जानते हैं कि आखिर हवाई जहाज का फ्यूल कहां पर स्टोर होता है.
Airplane Fuel Storage: जब भी हम किसी हवाई जहाज के बारे में सोचते हैं तो हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि उसकी भारी मात्रा में फ्यूल सप्लाई मेन बॉडी के अंदर इंजन के आसपास ही कहीं स्टोर होती होगी. लेकिन ऐसा नहीं है. आइए जानते हैं कि हवाई जहाज का फ्यूल कहां पर स्टोर होता है.
Published at : 03 Mar 2026 03:46 PM (IST)
