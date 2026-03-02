एक्सप्लोरर
Airplane Curved Path: सीधी रेखा के बजाय घुमावदार रास्ते से क्यों उड़ते हैं हवाई जहाज, जानें क्या है इसकी वजह?
Airplane Curved Path: जब भी हम मैप पर कभी किसी फ्लाइट को ट्रैक करते हैं तो हमें हमेशा फ्लाइट घुमावदार चलते हुए ही नजर आती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Airplane Curved Path: अगर आपने कभी मैप पर किसी फ्लाइट को ट्रैक किया है तो आपने देखा होगा कि हवाई जहाज शायद ही कभी एकदम सीधी लाइन में चलते हैं. इसके बजाय उनके रास्ते घुमावदार दिखते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और फ्लाइट कभी भी सीधी लाइन में क्यों नहीं चलती.
Published at : 02 Mar 2026 09:38 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
