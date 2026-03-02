क्योंकि पृथ्वी गोल है इस वजह से दो पॉइंट्स के बीच सबसे छोटी दूरी फ्लैट मैप पर सीधी लाइन नहीं बल्कि एक घुमावदार रास्ता है. इसे ग्रेट सर्कल रूट कहते हैं. यह रास्ता पृथ्वी के नेचुरल घुमाव को फॉलो करता है और हवाई जहाज को कम से कम दूरी में अपनी मंजिल तक पहुंचने देता है.