मंगल ग्रह पर लगभग कोई सांस लेने लायक माहौल नहीं है. वहां काफी ज्यादा ठंड है जो माइंस 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है. इतना ही नहीं बल्कि वहां पर खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन भी है. इंसान ऐसी स्थिति में बिना सुरक्षा के ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते. लेकिन रोबोट वेक्यूम जैसे माहौल में काम कर सकते हैं, रेडिएशन को भी झेल सकते हैं और साथ ही बिना खाना, पानी या फिर ऑक्सीजन के लगातार काम कर सकते हैं.