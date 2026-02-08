हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Robots On Mars: मंगल ग्रह पर इंसानों से पहले रोबोट्स को बसाने का प्लान क्यों बना रहे एलन मस्क, क्या वहां वाकई बन सकती है इंसानों की कॉलोनी?

Robots On Mars: मंगल ग्रह पर इंसानों से पहले रोबोट्स को बसाने का प्लान क्यों बना रहे एलन मस्क, क्या वहां वाकई बन सकती है इंसानों की कॉलोनी?

Robots On Mars: एलन मस्क चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर इंसानों को जाने से पहले वहां रोबोट भेजे जाएं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 08 Feb 2026 03:11 PM (IST)
Robots On Mars: एलन मस्क चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर इंसानों को जाने से पहले वहां रोबोट भेजे जाएं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Robots On Mars: एलन मस्क का मंगल ग्रह का सपना सिर्फ दूसरे ग्रह पर इंसानी झंडा फहराने के बारे में नहीं है. इंसानों के लाल ग्रह पर कदम रखने से पहले मस्क चाहते हैं कि रोबोट पहले जाएं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या सच में मंगल ग्रह पर इंसानों की कॉलोनी बन सकती है या नहीं.

मंगल ग्रह पर लगभग कोई सांस लेने लायक माहौल नहीं है. वहां काफी ज्यादा ठंड है जो माइंस 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है. इतना ही नहीं बल्कि वहां पर खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन भी है. इंसान ऐसी स्थिति में बिना सुरक्षा के ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते. लेकिन रोबोट वेक्यूम जैसे माहौल में काम कर सकते हैं, रेडिएशन को भी झेल सकते हैं और साथ ही बिना खाना, पानी या फिर ऑक्सीजन के लगातार काम कर सकते हैं.
टेस्ला के ऑप्टिमस जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट से ऐसी उम्मीद है कि वह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रहने की जगह, सोलर पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन सेटअप और ऑक्सीजन बनाने वाली यूनिट बनाएंगे. यानी कि जब इंसान आखिरकार लैंड करेंगे तो उन्हें एक बंजर ग्रह नहीं मिलेगा.
Published at : 08 Feb 2026 03:11 PM (IST)
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
