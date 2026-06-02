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Snake Myths: जमीन में छिपे खजानों के पास अक्सर क्यों मिलते हैं सांप, क्या सच में करते हैं रखवाली?
Snake Myths: ऐसा कहा जाता है कि सांप जमीन के नीचे दबे खजाने की रक्षा करते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई.
Snake Myths: छिपे हुए खजाने की रखवाली करने वाले सांपों की कहानी सदियों से भारतीय लोक कथाओं, फिल्मों और पौराणिक कथाओं में मौजूद रही हैं. काफी लोग यह मानते हैं कि जब भी सोना या फिर कीमती सामान जमीन के नीचे दबाया जाता है तो सांप किसी न किसी तरीके से उनकी रक्षा करते हैं. हालांकि वन्य जीव विशेषज्ञ और जीव विज्ञानी कहते हैं कि सांपों और खजाने के बीच कोई जादू या फिर आध्यात्मिक संबंध नहीं है. आइए जानते हैं क्या है फिर इसके पीछे की वजह.
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Published at : 02 Jun 2026 12:58 PM (IST)
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