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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSnake Myths: जमीन में छिपे खजानों के पास अक्सर क्यों मिलते हैं सांप, क्या सच में करते हैं रखवाली?

Snake Myths: जमीन में छिपे खजानों के पास अक्सर क्यों मिलते हैं सांप, क्या सच में करते हैं रखवाली?

Snake Myths: ऐसा कहा जाता है कि सांप जमीन के नीचे दबे खजाने की रक्षा करते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Jun 2026 12:58 PM (IST)
Snake Myths: ऐसा कहा जाता है कि सांप जमीन के नीचे दबे खजाने की रक्षा करते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई.

Snake Myths: छिपे हुए खजाने की रखवाली करने वाले सांपों की कहानी सदियों से भारतीय लोक कथाओं, फिल्मों और पौराणिक कथाओं में मौजूद रही हैं. काफी लोग यह मानते हैं कि जब भी सोना या फिर कीमती सामान जमीन के नीचे दबाया जाता है तो सांप किसी न किसी तरीके से उनकी रक्षा करते हैं. हालांकि वन्य जीव विशेषज्ञ और जीव विज्ञानी कहते हैं कि सांपों और खजाने के बीच कोई जादू या फिर आध्यात्मिक संबंध नहीं है. आइए जानते हैं क्या है फिर इसके पीछे की वजह.

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पुराने जमाने में खजाने अक्सर जमीन के नीचे बने कमरों, खंडहर, पुरानी इमारत या फिर गुप्त सुरंग में छिपाए जाते थे. ये जगह आमतौर पर सालों तक बंद और शांत रहती थी. इस वजह से वहां ठंडा, अंधेरा और सुरक्षित माहौल बन जाता था और यह सब सांपों को काफी पसंद होता है.
पुराने जमाने में खजाने अक्सर जमीन के नीचे बने कमरों, खंडहर, पुरानी इमारत या फिर गुप्त सुरंग में छिपाए जाते थे. ये जगह आमतौर पर सालों तक बंद और शांत रहती थी. इस वजह से वहां ठंडा, अंधेरा और सुरक्षित माहौल बन जाता था और यह सब सांपों को काफी पसंद होता है.
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पुराने खंडहर और जमीन के नीचे की जगह अक्सर चूहों, छिपकलियों और कीड़े मकोड़ों का घर बन जाती हैं. क्योंकि चूहे सांपों के भोजन का मुख्य स्रोत हैं इस वजह से वह शिकार की तलाश में स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह की तरफ खिंचे चले आते हैं.
पुराने खंडहर और जमीन के नीचे की जगह अक्सर चूहों, छिपकलियों और कीड़े मकोड़ों का घर बन जाती हैं. क्योंकि चूहे सांपों के भोजन का मुख्य स्रोत हैं इस वजह से वह शिकार की तलाश में स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह की तरफ खिंचे चले आते हैं.
Published at : 02 Jun 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Hidden Treasure Snake Myths Underground Treasure

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