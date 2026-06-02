पुराने जमाने में खजाने अक्सर जमीन के नीचे बने कमरों, खंडहर, पुरानी इमारत या फिर गुप्त सुरंग में छिपाए जाते थे. ये जगह आमतौर पर सालों तक बंद और शांत रहती थी. इस वजह से वहां ठंडा, अंधेरा और सुरक्षित माहौल बन जाता था और यह सब सांपों को काफी पसंद होता है.