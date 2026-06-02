हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAnnamalai BJP: किस बैच के IPS अफसर थे अन्नामलाई, क्या उन्हें अभी भी मिलती है पेंशन?

Annamalai BJP: किस बैच के IPS अफसर थे अन्नामलाई, क्या उन्हें अभी भी मिलती है पेंशन?

Annamalai BJP: तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई के इस्तीफे और नई पार्टी बनाने की अटकलें तेज हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इससे पहले वे IPS अफसर थे, तो क्या उनको अभी भी पेंशन मिलती है.

By : निधि पाल | Updated at : 02 Jun 2026 10:54 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नियमों के अनुसार, इस्तीफे पर IPS की पेंशन नहीं मिलती.

Annamalai BJP: तमिलनाडु की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है. कभी पुलिस की वर्दी में अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाले और बाद में बीजेपी का फायरब्रांड चेहरा बने के. अन्नामलाई को लेकर कयासों का बाजार गर्म है. कोयंबटूर की सड़कों पर लगे कुछ पोस्टर्स और अन्नामलाई की दिल्ली दौड़ ने राज्य से लेकर केंद्र तक के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है. हर कोई बस यही जानना चाहता है कि क्या अन्नामलाई बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं या फिर उनके दिमाग में कोई नया सियासी दांव चल रहा है. इस पूरे घटनाक्रम ने उनकी पुरानी सरकारी नौकरी और पेंशन के नियमों को लेकर भी लोगों में दिलचस्पी बढ़ा दी है. 

क्या बीजेपी छोड़ेंगे अन्नामलाई?

तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर कड़ा सस्पेंस बना हुआ है. दरअसल, कोयंबटूर में उनके समर्थकों की तरफ से कुछ बेहद विशाल और अनोखे पोस्टर्स लगाए गए हैं. इन पोस्टर्स के सामने आने के बाद से ही यह अफवाहें तेजी से फैल रही हैं कि वे बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं. चर्चा तो यह भी है कि वे बीजेपी से अलग होकर एक नया राजनीतिक मंच या क्षेत्रीय पार्टी बनाने जैसी किसी बड़ी रणनीतिक पहल की तैयारी में जुटे हुए हैं. हालांकि, इस पूरे मामले पर खुद अन्नामलाई ने अब तक अपनी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं की है. 

अन्नामलाई का आईपीएस का सफर

अन्नामलाई की पहचान सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं है, बल्कि राजनीति में आने से पहले वे देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा का हिस्सा थे. के. अन्नामलाई 2011 बैच के आईपीएस (IPS) अधिकारी थे. उन्होंने कर्नाटक कैडर के तहत भारतीय पुलिस सेवा में अपनी जिम्मेदारी संभाली थी. पुलिस सेवा के दौरान अपनी कड़क कार्यशैली के कारण वे काफी लोकप्रिय हुए थे. लगभग 8 साल तक पुलिस सेवा में देश की सेवा करने के बाद, उन्होंने साल 2019 में अपने इस रसूखदार पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद वे बीजेपी में शामिल होकर राजनीति में सक्रिय हो गए थे.

यह भी पढ़ें: ISRO Technology: सैटेलाइट से कैसे खोजा जाता है गोला-बारूद, माओवादियों का खजाना ढूंढन के लिए एक्टिव हुआ इसरो

क्या अन्नामलाई को अभी भी मिलती है पेंशन?

आईपीएस की नौकरी छोड़ने के बाद अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या अन्नामलाई को अभी भी सरकार से पेंशन मिलती है. इसका सीधा और साफ जवाब सरकारी नियमों में छिपा है. नियमों के मुताबिक, जो अधिकारी सेवा के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेते हैं, केवल उन्हें ही पेंशन का लाभ मिलता है. चूंकि अन्नामलाई ने अपने पद से बाकायदा इस्तीफा दिया था, इसलिए नियमानुसार इस्तीफे के मामलों में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं होता है. यही वजह है कि उन्हें अब आईपीएस सेवा की कोई पेंशन नहीं मिलती है. 

पोस्टर्स ने बढ़ाई सियासी गर्मी

राजनीति की बात करें तो राजनीतिक गलियारों में अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ने की चर्चाओं को बल उनके जन्मदिन से ठीक पहले मिला. 4 जून को अन्नामलाई का जन्मदिन है और इससे पहले ही तमिलनाडु की प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर बड़े-बड़े पोस्टर्स लगा दिए गए. इन पोस्टर्स पर समर्थकों ने 'हमारे नेता, आइए और हमारा नेतृत्व कीजिए' जैसे बड़े और आकर्षक नारे लिखे हैं. इन नारों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके समर्थक उन्हें किसी बड़े और स्वतंत्र रूप में देखना चाहते हैं. इन पोस्टर्स के बाद से ही राज्य की राजनीति में तरह-तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं. हालांकि इन सबसके बीच वे आज यानि मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात करने वाले हैं.

यह भी पढ़ें: Civil Service Exam History: अंग्रेजों के जमाने में कैसे होते थे सिविल सर्विसेज के एग्जाम, कौन था देश का पहला IAS?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Annamalai BJP Will Annamalai Resign From Bjp Tamilnadu Annamalai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Annamalai BJP: किस बैच के IPS अफसर थे अन्नामलाई, क्या उन्हें अभी भी मिलती है पेंशन?
किस बैच के IPS अफसर थे अन्नामलाई, क्या उन्हें अभी भी मिलती है पेंशन?
जनरल नॉलेज
Petrol Diesel Price: इस जगह सिर्फ 13% लोगों के पास गाड़ी, जानें यहां कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत?
इस जगह सिर्फ 13% लोगों के पास गाड़ी, जानें यहां कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत?
जनरल नॉलेज
कितनी पुरानी है हमारी धरती, वैज्ञानिक किस तकनीक से खोलते हैं पृथ्वी की उम्र के गहरे राज?
कितनी पुरानी है हमारी धरती, वैज्ञानिक किस तकनीक से खोलते हैं पृथ्वी की उम्र के गहरे राज?
जनरल नॉलेज
कैश-यूपीआई या कुछ और... होर्मुज से गुजरते जहाजों से कैसे टोल वसूलेगा ईरान का शिप? जानें तरीका
कैश-यूपीआई या कुछ और... होर्मुज से गुजरते जहाजों से कैसे टोल वसूलेगा ईरान का शिप? जानें तरीका
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान की नई धमकी! क्या बंद होगा बाब अल-मंदेब? | Hormuz | Trump
CM Yogi Adityanath Speech: Social Media पर CM Yogi की नसीहत! | Education | UP CM
Surya Murder Case | CM Yogi | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | CM Yogi | Asad Encounter | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीजेआई सूर्यकांत 5 नए जजों को दिलाएंगे शपथ, सुप्रीम कोर्ट में 37 हो जाएगी जजों की संख्या
सीजेआई सूर्यकांत 5 नए जजों को दिलाएंगे शपथ, सुप्रीम कोर्ट में 37 हो जाएगी जजों की संख्या
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Elections 2027: यूपी में कांग्रेस की मांग बढ़ा सकती है सपा की मुश्किलें! अखिलेश यादव ने भी बनाया बड़ा प्लान 
यूपी में कांग्रेस की मांग बढ़ा सकती है सपा की मुश्किलें! अखिलेश यादव ने भी बनाया बड़ा प्लान 
इंडिया
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, पुलिस ने हाउस हेल्प को किया गिरफ्तार
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, हाउस हेल्प गिरफ्तार
इंडिया
'अगर आप हाथ-पैर काटते हैं, तभी...', अपराधों से निपटने के लिए हाई कोर्ट ने की मुस्लिम देशों जैसी सजा की वकालत
'अगर आप हाथ-पैर काटते हैं, तभी...', अपराधों से निपटने के लिए HC ने की मुस्लिम देशों जैसी सजा की वकालत
ट्रेंडिंग
शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात
शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात
टेक्नोलॉजी
Apple नहीं, सैमसंग ने बनाया है iPhone का ये पॉपुलर फीचर, जानकर रह जाएंगे हैरान
Apple नहीं, सैमसंग ने बनाया है iPhone का ये पॉपुलर फीचर, जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget