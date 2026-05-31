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Litchi Capital of India: भारत में सबसे ज्यादा कहां होती है लीची, जानें कौन सा राज्य इसमें नंबर-वन?
लीची उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जहां देश का एक राज्य अकेले 40-42% हिस्सेदारी के साथ नंबर-वन राज्य है. वहीं का एक जिला देश की 'लीची राजधानी' कहलाता है. आइए इसके बारे में जानें.
Litchi Capital of India: गर्मियों के मौसम बाजारों में लाल, रसीली और मीठी लीची की बहार आ जाती है. मई और जून के महीनों में मिलने वाला यह फल न सिर्फ अपनी बेमिसाल मिठास से लोगों को तरोताजा करता है, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी जबरदस्त ढंग से बढ़ाता है. क्या आप जानते हैं कि लीची उगाने के मामले में हमारा भारत पूरे विश्व में दूसरे पायदान पर आता है? लेकिन उससे भी दिलचस्प बात यह है कि देश की कुल लीची का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी एक ही राज्य के खास जिलों से टूटकर हमारी थाली तक पहुंचता है.
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Published at : 31 May 2026 05:51 PM (IST)
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