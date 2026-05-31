भारत के उत्तरी और पूर्वी इलाकों की पहचान आज लीची के मुख्य केंद्रों के रूप में होती है. वर्तमान में हमारे देश के भीतर करीब 0.1 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़े कृषि क्षेत्र पर लीची के बाग फैले हुए हैं. पिछले कुछ सालों के सरकारी और व्यापारिक आंकड़ों को देखें, तो भारत का सालाना कुल लीची उत्पादन लगभग 7.2 से 7.5 लाख मीट्रिक टन के आस-पास दर्ज किया गया है.