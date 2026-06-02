100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से कमाती हैं करोड़ों

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता सेन, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई

100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता सेन, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई

Sushmita Sen Net worth: सुष्मिता सेन ने अपनी एक्टिंग के दम पर खूब नाम कमाने साथ अच्छा-खासा पैसा भी कमाया है. लेकिन, उनकी कमाई का जरिया सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि डायमंड का बिजनेस भी है.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 02 Jun 2026 11:48 AM (IST)
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Sushmita Sen Net worth And Business: बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन अपनी एक्टिंग के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. 50 साल की उम्र में भी वो कुंवारी हैं, लेकिन उनके कई अफेयर रहे हैं. वो बिजनेसमैन और IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को भी डेट कर चुकी हैं. हाल ही में ललित ने सुष्मिता को बेहद अमीर महिला बताते हुए उन्हें लेकर एक बड़ा खुलासा किया है.

ललित मोदी ने 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' से बातचीत में बताया कि सुष्मिता सेन के साथ वो जब भी कहीं बाहर जाते थे तो बिल एक्ट्रेस ही भरती थीं. ललित ने कहा, 'वो हर चीज का पेमेंट करती थीं. मैं तो मानो एक केप्ट बॉयफ्रेंड था.' अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर सुष्मिता सेन के पास कितनी दौलत है और वो कैसे एक्टिंग के अलावा भी करोड़ों में कमाई कर लेती हैं?

सुष्मिता सेन की नेटवर्थ

50 वर्षीय सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में हुआ था. बॉलीवुड में आने से पहले ही उन्होंने अपने देश का नाम रोशन कर दिया था. दरअसल एक्ट्रेस ने 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था. इसके बाद फिल्म 'दस्तक' (1996) से बॉलीवुड में डेब्यू किया. GQ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस की नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपये है. 

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सुष्मिता का घर और कार कलेक्शन

सुष्मिता सेन ने शादी नहीं की है, लेकिन वो दो बेटियों की मां हैं. उनकी बेटियों के नाम रिनी और अलीशा हैं. दोनों को उन्होंने गोद लिया था. एक्ट्रेस अपनी बेटियों के साथ मुंबई में एक आलीशान घर में रहती हैं. मुंबई के अलावा एक्ट्रेस के पास विदेश में भी लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं. उनके कार कलेक्शन पर नजर डालें तो एक्ट्रेस के पास Fiat Linea, मर्सिडीज AMG GLE53 Coupe, लेक्सस LX 470, BMWX6, BMW 7 सीरीज 730Ld और ऑडी Q7 जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं.

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कहां-कहां से कमाई करती हैं एक्ट्रेस?

सुष्मिता सेन एक फिल्म के लिए 3 से 4 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं. वहीं पूर्व मिस यूनिवर्स ब्रांड प्रमोशन के लिए 60 लाख रुपये तक वसूलती हैं. सुष्मिता सेन अब एक्टिंग फील्ड में बेहद कम एक्टिव हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी कमाई में कोई कमी नहीं आई है. इसका कारण है उनका हीरों का बिजनेस. बता दें कि सुष्मिता दुबई में एक जूलरी स्टोर चलाती हैं. वहीं वो सेसाजियोनी (Sensazione) नाम की कंपनी की मालकिन भी हैं, जो स्पा, वेलनेस सेंटर और होटल के क्षेत्र में काम करती है. जबकि सुष्मिता 'तंत्रा एंटरटेनमेंट' नाम का प्रोडक्शन हाउस भी चलाती हैं.

सुष्मिता सेन का वर्कफ्रंट

30 साल पहले बॉलीवुड में अपने कदम रखने वाली सुष्मिता ने कई फिल्मों में काम किया है. वहीं वो ओटीटी पर भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं. साल 2020 में वेब सीरीज 'आर्या' के बाद सुष्मिता को 'ताली' में देखा गया था. इसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर वर्कर गौरी सावंत का किरदार अदा किया था. आखिरी बार वो 'आर्या' के तीसरे सीजन 'आर्या अंतिम वार' में नजर आई थीं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 11:48 AM (IST)
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