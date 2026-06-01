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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा शाकाहारी, जानें वहां कितने नॉनवेजिटेरियन?

दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा शाकाहारी, जानें वहां कितने नॉनवेजिटेरियन?

बदलते दौर में एक खास खान-पान की आदत वैश्विक स्तर पर बड़ा बदलाव ला रही है. दुनिया का एक प्राचीन देश इस मामले में सबसे आगे खड़ा है, लेकिन वहां की आबादी के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 01 Jun 2026 03:17 PM (IST)
बदलते दौर में एक खास खान-पान की आदत वैश्विक स्तर पर बड़ा बदलाव ला रही है. दुनिया का एक प्राचीन देश इस मामले में सबसे आगे खड़ा है, लेकिन वहां की आबादी के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं.

पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में खान-पान को लेकर लोगों की सोच में एक बड़ा बदलाव आया है. आज शाकाहारी भोजन सिर्फ एक धार्मिक या पारंपरिक जरूरत नहीं, बल्कि एक आधुनिक लाइफस्टाइल ट्रेंड बन चुका है. लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य, जीव दया और पर्यावरण को बचाने के लिए तेजी से शाकाहार की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. इस बदलते दौर में दुनिया के कई देशों में शाकाहारी लोगों की तादाद बहुत तेजी से ऊपर गई है. ऐसे में यह जानना बेहद दिलचस्प है कि दुनिया का कौन सा देश इस लिस्ट में सबसे आगे है.

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पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी आबादी वाले देशों में हमारा देश भारत सबसे पहले पायदान पर आता है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत की लगभग 29.5% आबादी पूरी तरह से शाकाहारी जीवन जीती है. भारत में शाकाहार का इतिहास सदियों पुराना है, जिसकी जड़ें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के 'अहिंसा' वाले सिद्धांत से गहराई से जुड़ी हैं.
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी आबादी वाले देशों में हमारा देश भारत सबसे पहले पायदान पर आता है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत की लगभग 29.5% आबादी पूरी तरह से शाकाहारी जीवन जीती है. भारत में शाकाहार का इतिहास सदियों पुराना है, जिसकी जड़ें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के 'अहिंसा' वाले सिद्धांत से गहराई से जुड़ी हैं.
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भारतीय शाकाहारी भोजन में दालें, हरी सब्जियां, अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स मुख्य रूप से शामिल होते हैं, जिन्हें भारतीय मसाले दुनिया में सबसे लजीज और बेजोड़ बना देते हैं.
भारतीय शाकाहारी भोजन में दालें, हरी सब्जियां, अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स मुख्य रूप से शामिल होते हैं, जिन्हें भारतीय मसाले दुनिया में सबसे लजीज और बेजोड़ बना देते हैं.
Published at : 01 Jun 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Top Vegetarian Countries Vegetarian Population Country Non Vegetarians In India

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