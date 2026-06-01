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दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा शाकाहारी, जानें वहां कितने नॉनवेजिटेरियन?
बदलते दौर में एक खास खान-पान की आदत वैश्विक स्तर पर बड़ा बदलाव ला रही है. दुनिया का एक प्राचीन देश इस मामले में सबसे आगे खड़ा है, लेकिन वहां की आबादी के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं.
पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में खान-पान को लेकर लोगों की सोच में एक बड़ा बदलाव आया है. आज शाकाहारी भोजन सिर्फ एक धार्मिक या पारंपरिक जरूरत नहीं, बल्कि एक आधुनिक लाइफस्टाइल ट्रेंड बन चुका है. लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य, जीव दया और पर्यावरण को बचाने के लिए तेजी से शाकाहार की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. इस बदलते दौर में दुनिया के कई देशों में शाकाहारी लोगों की तादाद बहुत तेजी से ऊपर गई है. ऐसे में यह जानना बेहद दिलचस्प है कि दुनिया का कौन सा देश इस लिस्ट में सबसे आगे है.
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Published at : 01 Jun 2026 03:17 PM (IST)
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