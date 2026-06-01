दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा शाकाहारी, जानें वहां कितने नॉनवेजिटेरियन?

पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी आबादी वाले देशों में हमारा देश भारत सबसे पहले पायदान पर आता है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत की लगभग 29.5% आबादी पूरी तरह से शाकाहारी जीवन जीती है. भारत में शाकाहार का इतिहास सदियों पुराना है, जिसकी जड़ें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के 'अहिंसा' वाले सिद्धांत से गहराई से जुड़ी हैं.