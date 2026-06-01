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दुनिया में कहां की औरतें पैदा करती हैं सबसे ज्यादा बच्चे, जानें क्या है फर्टिलिटी रेट?
दुनिया का एक ऐसा खास कोना जहां का फर्टिलिटी रेट सबको चौंका देता है, वहां गरीबी के बीच भी एक अलग रिकॉर्ड बन रहा है. भारत का एक पड़ोसी देश भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है.
आमतौर पर जब भी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी की बात होती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले भारत और चीन जैसे बड़े देशों का नाम आता है. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वहां की महिलाएं सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं. असल में किसी देश में बच्चे पैदा करने की रफ्तार को वहां के फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर से मापा जाता है. इस मामले में एशिया के बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए अफ्रीकी महाद्वीप के बेहद छोटे और गरीब देश सबसे आगे निकल चुके हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 01:15 PM (IST)
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मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
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