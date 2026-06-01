दुनिया में कहां की औरतें पैदा करती हैं सबसे ज्यादा बच्चे, जानें क्या है फर्टिलिटी रेट?

आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश नाइजर इस सूची में पहले पायदान पर है. नाइजर की महिलाएं दुनिया में औसतन सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं. आंकड़ों के मुताबिक, यहां हर महिला अपने जीवनकाल में औसतन 7 बच्चों को जन्म देती है, जो कि पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है.