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दुनिया में कहां की औरतें पैदा करती हैं सबसे ज्यादा बच्चे, जानें क्या है फर्टिलिटी रेट?

दुनिया का एक ऐसा खास कोना जहां का फर्टिलिटी रेट सबको चौंका देता है, वहां गरीबी के बीच भी एक अलग रिकॉर्ड बन रहा है. भारत का एक पड़ोसी देश भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है.

By : निधि पाल  | Updated at : 01 Jun 2026 01:16 PM (IST)
दुनिया का एक ऐसा खास कोना जहां का फर्टिलिटी रेट सबको चौंका देता है, वहां गरीबी के बीच भी एक अलग रिकॉर्ड बन रहा है. भारत का एक पड़ोसी देश भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है.

आमतौर पर जब भी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी की बात होती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले भारत और चीन जैसे बड़े देशों का नाम आता है. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वहां की महिलाएं सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं. असल में किसी देश में बच्चे पैदा करने की रफ्तार को वहां के फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर से मापा जाता है. इस मामले में एशिया के बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए अफ्रीकी महाद्वीप के बेहद छोटे और गरीब देश सबसे आगे निकल चुके हैं.

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आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश नाइजर इस सूची में पहले पायदान पर है. नाइजर की महिलाएं दुनिया में औसतन सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं. आंकड़ों के मुताबिक, यहां हर महिला अपने जीवनकाल में औसतन 7 बच्चों को जन्म देती है, जो कि पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है.
आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश नाइजर इस सूची में पहले पायदान पर है. नाइजर की महिलाएं दुनिया में औसतन सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं. आंकड़ों के मुताबिक, यहां हर महिला अपने जीवनकाल में औसतन 7 बच्चों को जन्म देती है, जो कि पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है.
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सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नाइजर आर्थिक रूप से बेहद कमजोर और गरीब देश माना जाता है, जहां की आम जनता आज भी दो वक्त की रोटी के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है.
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नाइजर आर्थिक रूप से बेहद कमजोर और गरीब देश माना जाता है, जहां की आम जनता आज भी दो वक्त की रोटी के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है.
Published at : 01 Jun 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Niger Population Highest Fertility Rate Country Niger Fertility Rate Which Country Women Give Birth Most

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