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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTaj Mahal Cost: ताजमहल बनवाने में कितना रुपया खर्च हुआ था, आज कितनी होगी इसकी वैल्यू?

Taj Mahal Cost: ताजमहल बनवाने में कितना रुपया खर्च हुआ था, आज कितनी होगी इसकी वैल्यू?

Taj Mahal Cost: ताजमहल भारत का एक मशहूर स्मारक है. आइए जानते हैं कि इसे बनवाने में कितनी लागत आई थी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 31 May 2026 05:36 PM (IST)
Taj Mahal Cost: ताजमहल भारत का एक मशहूर स्मारक है. आइए जानते हैं कि इसे बनवाने में कितनी लागत आई थी.

Taj Mahal Cost: ताजमहल ना सिर्फ दुनिया के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक है बल्कि भारतीय इतिहास में बनी सबसे महंगी वास्तुकला के शानदार नमूनों में से भी एक है. मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इस स्मारक का निर्माण करवाया था. इसे पूरा होने में दो दशक से भी ज्यादा का समय लगा. आइए जानते हैं कि इसके निर्माण में कितनी लागत आई थी और आज इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है.

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ताजमहल का निर्माण 1631 से 1653 के बीच हुआ था. ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस दौरान इस स्मारक पर लगभग 3.2 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. इससे यह मुगल काल की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक बन गया.
ताजमहल का निर्माण 1631 से 1653 के बीच हुआ था. ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस दौरान इस स्मारक पर लगभग 3.2 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. इससे यह मुगल काल की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक बन गया.
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मुगल इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी के मुताबिक सिर्फ मुख्य ढांचे पर ही लगभग 50 लाख रुपये खर्च हुए थे. बाद में संगमरमर के काम, नक्काशी, गुंबद और सजावटी डिजाइनों की वजह से खर्च काफी बढ़ गया.
मुगल इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी के मुताबिक सिर्फ मुख्य ढांचे पर ही लगभग 50 लाख रुपये खर्च हुए थे. बाद में संगमरमर के काम, नक्काशी, गुंबद और सजावटी डिजाइनों की वजह से खर्च काफी बढ़ गया.
Published at : 31 May 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Mumtaz Mahal Shah Jahan Taj Mahal Cost

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