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Taj Mahal Cost: ताजमहल बनवाने में कितना रुपया खर्च हुआ था, आज कितनी होगी इसकी वैल्यू?
Taj Mahal Cost: ताजमहल भारत का एक मशहूर स्मारक है. आइए जानते हैं कि इसे बनवाने में कितनी लागत आई थी.
Taj Mahal Cost: ताजमहल ना सिर्फ दुनिया के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक है बल्कि भारतीय इतिहास में बनी सबसे महंगी वास्तुकला के शानदार नमूनों में से भी एक है. मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इस स्मारक का निर्माण करवाया था. इसे पूरा होने में दो दशक से भी ज्यादा का समय लगा. आइए जानते हैं कि इसके निर्माण में कितनी लागत आई थी और आज इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है.
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Published at : 31 May 2026 05:36 PM (IST)
Tags :Mumtaz Mahal Shah Jahan Taj Mahal Cost
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