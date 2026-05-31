ताजमहल का निर्माण 1631 से 1653 के बीच हुआ था. ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस दौरान इस स्मारक पर लगभग 3.2 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. इससे यह मुगल काल की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक बन गया.