सीमा राजभर को देखकर क्यों भाग जाते हैं ओपी राजभर? अखिलेश यादव के नेता ने कर दिया बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी ने महिला सभा की कमान सीमा राजभर के हाथों में दी है, तभी से राजभर समाज के लोगों की हत्या को लेकर सियासत गर्माई हुई हैं. पूर्वांचल की सियासत में सीमा राजभर को ओम प्रकाश राजभर की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है. इस बीच अखिलेश यादव के नेता ने बताया कि क्यों ओपी राजभर अक्सर सीमा राजभर के नाम से घबरा जाते हैं.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन ने यूपी में राजभर समाज के लोगों की हत्या पर जवाब देते हुए दावा किया कि ओम प्रकाश राजभर सीमा राजभर से डरते हैं क्योंकि वो उनके समाज के मु्द्दों को ज़ोर-शोर से उठा रहे हैं. जबकि ओम प्रकाश राजभर सत्ता में रहते हुए बीजेपी के डर से इस पर बात नहीं करते.

अखिलेश यादव के नेता ने किया बड़ा दावा

फखरुल हसन ने कहा- "ओमप्रकाश राजभर, सीमा राजभर से डरते हैं, पंकज राजभर से डरते हैं और क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार सवाल पूछ रहे हैं. राजभर समाज के लोगों की हत्या पर वे खामोश क्यों हैं? ओमप्रकाश राजभर जी को सत्ता इतनी प्यारी क्यों है कि सत्ता की मलाई चाट रहे हैं और अपने ही समाज के लोगों की हत्या पर खामोश हैं, तो यह सवाल तो पूछा जाएगा..."

अब इन सवालों से ओम प्रकाश राजभर जी भागते हैं, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी से डर लगता है. भाजपा से सवाल पूछने में डर लगता है. उनको समाजवादी पार्टी से डर नहीं लगता. उनको डर लगता है सवालों से, जो सपा के नेता लगातार पूछ रहे हैं. सीमा राजभर पूछ रही हैं, पंकज राजभर पूछ रहे हैं और वो डरते हैं भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि भाजपा सरकार में वो मंत्री भले हों लेकिन, उनकी सुनी नहीं जाती.

सपा प्रवक्ता ने कहा कि उनके (ओम प्रकाश राजभर) समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है और वो खुद सत्ता की मलाई खा रहे हैं.

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सपा ने सीमा राजभर को दी बड़ी जिम्मेदारी

बता दें कि समाजवादी पार्टी ने तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सीमा राजभर को महिला सभा का अध्यक्ष बनाया है. सीमा राजभर मूल रूप से बलिया की रहने वाली हैं और जमीनी स्तर पर काफी समय से राजनीति कर रही है. उन्होंने अपनी सियासी पारी की शुरुआत सुहेलदेव समाज पार्टी से ही की थी. लेकिन, साल 2022 में उन्होंने राजभर पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सुभासपा से इस्तीफा दे दिया था.

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