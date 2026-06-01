प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर विकसित होता है. यह मां और बच्चे के बीच एक पुल की तरह काम करता है. यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को बच्चे तक पहुंचाने में मदद करता है और साथ ही भ्रूण के शरीर से वेस्ट मटेरियल को भी हटाता है.