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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजBaby Breathing: मां के पेट में सांस कैसे लेता है बच्चा, कौन सी साइंस करती है काम?

Baby Breathing: मां के पेट में सांस कैसे लेता है बच्चा, कौन सी साइंस करती है काम?

Baby Breathing: जब बच्चा मां के गर्भ में पल रहा होता है तो वह नाक या फिर फेफड़ों से सांस नहीं लेता. आइए जानते हैं कि एक भ्रूण कैसे सांस लेता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Jun 2026 02:08 PM (IST)
Baby Breathing: जब बच्चा मां के गर्भ में पल रहा होता है तो वह नाक या फिर फेफड़ों से सांस नहीं लेता. आइए जानते हैं कि एक भ्रूण कैसे सांस लेता है.

Baby Breathing: मां के गर्भ में पल रहा बच्चा इंसानों की तरह अपनी नाक या फिर फेफड़ों से सांस नहीं लेता है. इसके बजाय भ्रूण काफी उन्नत जैविक प्रणाली के जरिए से सीधे मां के रक्त प्रवाह से ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त करता है. भले ही बच्चा गर्भ के अंदर तरल पदार्थ से घिरा रहता है लेकिन प्रकृति ने एक खास तंत्र बनाया है जो जन्म से पहले ऑक्सीजन की आपूर्ति, वेस्ट रिमूवल और यहां तक की सांस लेने की भी सुविधा देता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर विकसित होता है. यह मां और बच्चे के बीच एक पुल की तरह काम करता है. यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को बच्चे तक पहुंचाने में मदद करता है और साथ ही भ्रूण के शरीर से वेस्ट मटेरियल को भी हटाता है.
प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर विकसित होता है. यह मां और बच्चे के बीच एक पुल की तरह काम करता है. यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को बच्चे तक पहुंचाने में मदद करता है और साथ ही भ्रूण के शरीर से वेस्ट मटेरियल को भी हटाता है.
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गर्भनाल बच्चों की नाभि को सीधे प्लेसेंटा से जोड़ती है. इस नाल के अंदर मौजूद रक्त वाहिकाएं पूरी गर्भावस्था के दौरान मां से भ्रूण तक ऑक्सीजन से भरपूर रक्त और पोषक तत्व पहुंचाती हैं.
गर्भनाल बच्चों की नाभि को सीधे प्लेसेंटा से जोड़ती है. इस नाल के अंदर मौजूद रक्त वाहिकाएं पूरी गर्भावस्था के दौरान मां से भ्रूण तक ऑक्सीजन से भरपूर रक्त और पोषक तत्व पहुंचाती हैं.
Published at : 01 Jun 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Placenta Baby Breathing Womb Science

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