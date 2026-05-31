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World No Tobacco Day: भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा तंबाकू, कौन सा राज्य इसमें नंबर वन?
World No Tobacco Day: आज पूरी दुनिया में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं भारत के किस राज्य में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है.
World No Tobacco Day: तंबाकू और धूम्रपान के इंसानी सेहत पर होने वाले खतरनाक असर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आज यानी 31 मई को पूरी दुनिया में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है. जहां सरकारें और स्वास्थ्य संगठन तंबाकू की खपत को कम करने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं वहीं भारत दुनिया के सबसे बड़े तंबाकू उत्पादक देश में से एक बना हुआ है. आइए जानते हैं कि भारत के किस राज्य में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है.
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Published at : 31 May 2026 12:53 PM (IST)
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