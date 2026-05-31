भारत में तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है. यह राज्य खासतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन के लिए मशहूर है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सिगरेट बनाने में किया जाता है. आंध्र प्रदेश इस तंबाकू का उत्पादन पूरे देश के तंबाकू उत्पादन का 20% से 22% होता है.